Tình huống kỳ 18: Vờ mượn rồi chiếm đoạt xe máy!

Dĩ nhiên, đã không lo làm ăn thì túi A thường xuyên rỗng không bên cạnh nhu cầu của bao nhiêu cuộc chơi đầy cám dỗ. Trong một lần như vậy, gặp cái khó ló cái… ngu, A liền nghĩ đến việc chiếm đoạt xe máy của chị B ở gần nhà. Khi sang nhà, A nói với chị B cho mình mượn xe máy nhưng vốn dĩ nghe danh A đã lâu, chị B liền viện cớ để từ chối ngay. Tưởng như vậy là đã xong, không ngờ khi chị B ra sau nhà giặt đồ thì ở phía trước, A lén lấy chìa khóa nổ máy xe chạy đi. Khi A vừa ra đến đầu hẻm thì anh C là chồng chị B cũng vừa đi làm về tới chặn đầu xe A lại hỏi: “Mày lấy xe đi đâu đó?”. Lần này thì A nhanh trí: “Em đã hỏi mượn chị B rồi”. Nghe vậy, anh C không chút nghi ngờ, để A lấy xe đi.













Về đến nhà, anh C liền hỏi vợ: “Em cho thằng A mượn xe hả?”. Nghe vậy, chị B hốt hoảng: “Thôi chết! Thằng A lấy xe em rồi”. Ngay lập tức, vợ chồng chị B - anh C đến công an trình báo về việc bị mất xe. Nhờ sự tận tình của các anh công an, A bị bắt tại tiệm cầm đồ khi đang thực hiện việc cầm chiếc xe máy. Qua định giá tài sản, chiếc xe máy trị giá 16 triệu đồng.

À Ra Thế xin mời quý bạn đọc nhanh tay tìm hiểu các quy định của pháp luật để xác định giúp hành vi của A đã phạm vào tội gì và nhớ kèm theo dự đoán số người có đáp án đúng nhé!

Bạn đọc tham gia dự thi bằng cách: Trả lời trực tiếp http://plo.vn/a-ra-the.html hoặc gửi đáp án về hộp thư arathe2016@phapluattp.vn hoặc gửi qua bưu điện: “À Ra Thế - báo Pháp Luật TP.HCM, 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM”.