Vinh danh kỳ 11:Núi Ba Tơ lên tiếng, Bình Phước bội thu

Cạnh đó, kỳ 11 cũng là kỳ bội thu của các bạn đọc tỉnh Bình Phước khi nơi đây giành luôn bốn vị trí còn lại.

Bạn đọc Hà Sỹ Thi ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi (0963843…, email: hasythi22122012@gmail.com) viện dẫn Điều 622 BLDS 2005, khoản 10 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008 và điểm đ khoản 4 Điều 30 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP để đưa ra nhận định: “Đây là trường hợp bồi thường thiệt hại do người làm công, học nghề gây ra. Do vậy A là người làm công nên không phải bồi thường cho C và B không bị xử phạt hành chính”. Với con số dự đoán 825 (chênh lệch 1), bạn Sỹ Thi đã giành giải nhất của À Ra Thế kỳ 11 với phần thưởng trị giá 1.500.000 đồng.

Về vị trí thứ hai là bạn đọc Nguyễn Thị Tiến ở thị xã Bình Long, Bình Phước (email: thitienbp@yahoo.com). Bạn Tiến lý giải “Hầm xe nhà hàng không phải đường bộ theo khoản 1 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ nên chủ xe không vi phạm khoản 10 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ”. Cùng số dự đoán 828 (chênh lệch 4), bạn đọc Nguyễn Thị Tiến đã giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 của chương trình.

Hai bạn đọc Nguyễn Thị Thùy Trang ở thị xã Bình Long, Bình Phước (0978947…, email: thuytrang1512.tdmu@gmail.com) và bạn đọc Trần Thị Huệ ở huyện Hớn Quản, Bình Phước (0919968…, email: huettvhtthq@yahoo.com) cùng có nhận định, viện dẫn các quy định có liên quan trùng khớp với À Ra Thế và cùng đưa ra con số dự đoán 819 (chênh lệch 5). Qua kiểm tra thời gian gửi đáp án, bạn Trang gửi đáp án vào lúc 9 giờ 17 phút sáng 6-10 và bạn Huệ gửi đáp án lúc 9 giờ 35 phút sáng cùng ngày. Do nhanh chân hơn 18 phút, bạn Trang đã xuất sắc giành được giải ba của chương trình với phần thưởng trị giá 800.000 đồng.

Cũng có đáp án trùng với đáp án của À Ra Thế, bạn đọc Nguyễn Quang Thịnh ở thị xã Bình Long, Bình Phước (0988347…, email: nguyenquangthinhal@gmail.com) đã có và dự đoán có 811 (chênh lệch 13) người có đáp án đúng. Bạn Thịnh và bạn Trần Thị Huệ cùng đạt giải khuyến khích với phần thưởng trị giá 500.000 đồng mỗi giải.

À Ra Thế xin chúc mừng năm bạn đọc xuất sắc của kỳ 11.

À Ra Thế cũng xin lưu ý, quý bạn đọc khi gửi đáp án về cho chương trình đừng quên gửi kèm các thông tin cá nhân, đặc biệt lưu ý cung cấp chính xác số điện thoại để À Ra Thế tiện việc liên lạc các bạn nhé.

Vẫn với tinh thần “Không được giải cũng được luật”, À Ra Thế rất mong các bạn tiếp tục trổ tài giải đố câu hỏi tình huống của À Ra Thế kỳ 12 này nhé!

DANH SÁCH BẠN ĐỌC TRÚNG GIẢI

Giải nhất: Hà Sỹ Thi Địa chỉ: Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi Số dự đoán: 825

Giải nhì: Nguyễn Thị Tiến Địa chỉ: Thị xã Bình Long, Bình Phước Số dự đoán: 828

Giải ba: Nguyễn Thị Thùy Trang Địa chỉ: Thị xã Bình Long, Bình Phước Số dự đoán: 819

Giải khuyến khích: Nguyễn Quang Thịnh Địa chỉ: Tổ 2, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, Bình Phước Số dự đoán: 811 Giải khuyến khích: Trần Thị Huệ * Địa chỉ: Xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, Bình Phước. Số dự đoán: 819 (*) Hiện BTC chưa liên lạc được