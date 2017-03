Vinh danh kỳ 14: Phố núi Bảo Lộc giành ngôi đầu

Xin quý bạn đọc yên tâm: Nhiều bạn đọc có nhận định trùng với À Ra Thế nhưng phần viện dẫn quy định pháp luật khác với phần viện dẫn quy định mà chương trình công bố nên đã tỏ ra lo lắng và kiến nghị ban tổ chức (BTC) xem xét công nhận những đáp án này. À Ra Thế rất cám ơn và xin quý bạn đọc yên tâm. Chỉ cần đáp án đảm bảo được yêu cầu: Đưa ra nhận định trùng với đáp án của chương trình và viện dẫn được các quy định phù hợp để bảo vệ cho nhận định của mình là sẽ được BTC chấm giải. Phần viện dẫn các quy định pháp luật không nhất thiết phải giống như đáp án của À Ra Thế. Các bạn yên tâm nhé! ________________________________

Con ai ? Vợ chồng vừa ly hôn xong Chị B vội cưới làm chồng anh C Phòng không ba tháng ủ ê Mong tình duyên mới chẳng hề đổi thay Sau cưới năm tháng không sai B hạ sinh một bé trai “vuông tròn” Nghe tin vợ cũ sinh con A tính ngày tháng là con của mình Vui mừng A mới đến xin Bé trai mới đẻ nhận tình cha con Anh C giãy nảy: “Chớ khôn” Thời kỳ “chồng vợ” là con của mình Chị B cũng cãi nhiệt tình Đứa bé đích thị con mình với C Bạn đọc nhanh chóng giải đề Đừng quên dự đoán gửi về À Ra… Huỳnh Quang Đức (Châu Đốc) Ý nguyện chưa thành Tôi đây chẳng biết làm thơ Nghe À Ra Thế như mơ được vàng Mơ rồi lại nghĩ lan man Giải thì chưa được, đoán toàn số sai Thơ đây cũng là lần đầu Mong rằng đoạt giải, muôn màu đẹp sao! À Ra Thế, thế là ra Chúc mừng các bạn giải cao đợt này. Nguyễn Lương Dụng (Bình Phước) Không cần mà cung Không cần mà vẫn cứ cung Nhà mạng mỗi tháng ung dung lượm tiền Tiền mất “thượng đế” muộn phiền Ngẫm suy nhà mạng trừ tiền vô duyên Ấm ức A đến nhà mạng Hỏi ra cớ sự rõ ràng xem sao Nhà mạng lý lẽ thiệt cao Hổng dùng thì hủy cớ sao bắt đền Vụ này quả thiệt chênh vênh Xin mời sĩ tử bắt đền hộ A... Nguyễn Ngọc Thi (Tiền Giang)