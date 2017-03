Vinh danh kỳ 28: Bảng vàng về với thành phố biển

À Ra Thế kỳ này đã nhận được hơn 2.200 thư tham gia trả lời tình huống kỳ 28. Qua phân loại, số đáp án đúng kỳ 28 cao hơn các kỳ trước là 817.

Cùng với đó, bạn đọc Trần Mạnh Hòa ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang (0934007…, email: tranmanhhoa.dhnt@gmail.com) cũng đã giành cho mình giải nhất của À Ra Thế kỳ 28 với giá trị giải thưởng 1.500.000 đồng.

Bạn Mạnh Hòa đã dẫn chiếu chính xác Án lệ số 02/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thông qua ngày 6-4-2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 6-4-2016 của chánh án TAND Tối cao.

Theo đó, tòa án phải xác định số tiền chênh lệch 200 triệu đồng do chuyển nhượng đất là lợi nhuận chung của anh A và chị X. Đồng thời xem xét công sức của anh A để chia cho A một phần tương ứng với công sức của A nhằm đảm bảo quyền lợi cho các đương sự. Trường hợp không xác định được chính xác công sức của A thì phải xác định chị X và anh A có công sức ngang nhau để chia đôi lợi nhuận này. Đồng thời, bạn Mạnh Hòa cũng đã xuất sắc khi đưa ra dự đoán là 816 (chênh lệch 1) so với con số may mắn.

Vị trí thứ hai là cuộc đua quyết liệt giữa ba người, bạn đọc Bùi Viết Duẩn (0978179…, email: vietduanhqbp@yahoo.com) và bạn đọc Nguyễn Thị Ninh Giang cùng ở huyện Hớn Quản, Bình Phước (email: ninhgiangnguyenthi@yahoo.com), bạn đọc Trần Minh Tâm ở Phú Yên (01693876…, email: tranminhtam1994@gmail.com). Cả ba bạn đọc đều có được đáp án À Ra Thế chính xác.

Bạn Viết Duẩn đưa ra con số dự đoán là 819 (chênh lệch 2), bạn Ninh Giang và Minh Tâm có cùng dự đoán là 815 (cùng chênh lệch 2). Đến đây, À Ra Thế phải kiểm tra đáp án gửi về để xác định ngôi thứ.

Bạn Viết Duẩn gửi đáp án lúc 16 giờ 46 phút ngày 2-3-2017, bạn Ninh Giang gửi đáp án lúc 9 giờ 16 phút ngày 5-3-2017, bạn đọc Minh Tâm gửi lúc 8 giờ 20 phút ngày 28-2-2017. Do vậy, À Ra Thế xin chúc mừng bạn đọc Minh Tâm đã nhanh tay nhất rinh về cho mình giải nhì của chương trình với giá trị 1.000.000 đồng, bạn đọc Viết Duẩn về thứ ba với 800.000 đồng, bạn đọc Ninh Giang chậm tay hơn nên đành về sau với giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng.

Ba giải khuyến khích còn lại với trị giá 500.000 đồng mỗi giải đã thuộc về bạn đọc Lê Quốc Hải ở Phan Thiết, Bình Thuận (01652686…, email: lqhai9090@gmail.com), bạn đọc Trần Phương Thiện ở

TP. HCM (0904256…, email: tranphuongthien1010@gmail.com) và bạn đọc Nguyễn Thị Thanh ở thị xã Bình Long, Bình Phước (email: nguyenthithanhalbl@gmail.com). Cả ba bạn đọc đều có đáp án trùng khớp với chương trình. Cạnh đó, bạn Quốc Hải dự đoán con số may mắn là 821 (chênh lệch 4), bạn Phương Thiện dự đoán là 812 (chênh lệch 5) và bạn Thị Thanh dự đoán là 811 (chênh lệch 6).

À Ra Thế xin chúc mừng và vinh danh bảy bạn đọc có tên nói trên. Vẫn với tinh thần “Không được giải cũng được luật”, À Ra Thế rất mong các bạn tiếp tục hào hứng tham gia giải đáp các tình huống tiếp theo để có cơ hội được vinh danh và mang về cho mình những giải thưởng hấp dẫn.