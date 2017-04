Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Giải nhất của À Ra Thế kỳ 29 với giá trị giải thưởng 1.500.000 đồng đã thuộc về bạn đọc Đỗ Anh Dũng ở đường Mai Hắc Đế, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (0903852…, email: duongtrangvt214@gmail.com). Bạn Anh Dũng đưa ra nhận định A bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình với mức phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng với hành vi trộm cắp tài sản. Đối với số tiền trúng thưởng thì công an phải trả lại cho chị X theo quy định tại khoản 2 Điều 41 BLHS: “Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp”. Đồng thời, bạn Anh Dũng cũng đã xuất sắc dự đoán con số 640, trùng khớp với con số may mắn.

Vị trí thứ hai và thứ ba đã thuộc về hai bạn đọc Lê Thị Tâm hiện đang công tác tại UBND xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước (email: lethitamtk@yahoo.com) và bạn đọc Hoàng Trung Hà hiện đang công tác tại UBND xã Tân Hưng, Hớn Quản, Bình Phước (email: trunghathhq@gmail.com). Cả hai bạn đọc đều có đáp án được À Ra Thế chấm giải. Cạnh đó, bạn Thị Tâm đưa ra số dự đoán là 639 (chênh lệch 1) và bạn Trung Hà dự đoán là 643 (chênh lệch 3) so với con số may mắn.

Bốn giải khuyến khích còn lại với trị giá 500.000 đồng mỗi giải đã thuộc về bốn bạn đọc Trần Thị Hải Dương ở xã Đồng Nơ, Bình Long, Bình Phước (email: tranhaiduonghq@yahoo.com); bạn đọc Nhữ Thị Hồng Vân ở xã Minh Đức, Hớn Quản, Bình Phước. (0985599…, email: hongvanminhduc@gmail.com); bạn đọc Bùi Viết Duẩn hiện là kỹ sư Trạm khuyến nông huyện Hớn Quản, Bình Phước (0978179…, email: vietduanhqbp@yahoo.com) và bạn đọc Vũ Thị Dung ở xã Quang Minh, Chơn Thành, Bình Phước (email: thidungbp@yahoo.com). Bốn bạn đọc trên đều đưa ra câu trả lời trùng khớp với chương trình. Tuy nhiên, do dự đoán con số may mắn khá xa nên đành phải về sau, bạn Hải Dương dự đoán là 635 (chênh lệch 5), bạn Thị Dung dự đoán là 647 (chênh lệch 7), bạn Hồng Vân dự đoán là 631 (chênh lệch 9), bạn Viết Duẩn dự đoán là 651 (chênh lệch 11) so với con số may mắn.

À Ra Thế xin chúc mừng và vinh danh bảy bạn đọc có tên trên. Vẫn với tinh thần “Không được giải cũng được luật”, À Ra Thế rất mong các bạn tiếp tục hào hứng tham gia giải đố các tình huống tiếp theo để có cơ hội được vinh danh và mang về cho mình những giải thưởng hấp dẫn.