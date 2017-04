Vinh danh kỳ 30: Bảng vàng lại về Núi Sam, Châu Đốc

An Giang là một trong những địa phương có lượng bạn đọc tham gia À Ra Thế đông đảo và nhiệt tình. Các bạn nơi đây còn có kiến thức pháp luật khá chắc và khả năng “đoán mò” khá tốt nên lần thứ hai chiếm bảng vàng.

Người đã làm được điều đó là bạn đọc Huỳnh Thị Diễm Quyên ở khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang (email: diemquyen71@gmail. com, 0919088599). Bạn Diễm Quyên nhận định theo quy định tại khoản 1 Điều 469 BLDS 2015 và Nghị định 135/2013 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 61/2009) có định nghĩa: “Vi bằng là văn bản do thừa phát lại (TPL) lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác”. Cạnh đó, Điều 3 nghị định này có quy định thêm quyền của TPL là lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Như vậy, việc anh B nhờ TPL quận X gửi thông báo đòi nợ đã tuân thủ các quy định về điều kiện khởi kiện và được xem là bằng chứng khi khởi kiện ra tòa. Do đó, việc TAND quận X thụ lý đơn kiện của anh B là đúng theo quy định của pháp luật.

Với đáp án này và số dự đoán 865 (trùng với con số may mắn), bạn Diễm Quyên đã được chấm giải nhất của À Ra Thế kỳ 30 với giá trị giải thưởng là 1,5 triệu đồng.

Vị trí thứ hai và thứ ba đã thuộc về bạn đọc Nguyễn Quốc Sử, công tác tại Phòng Tư pháp TP Tam Kỳ, Quảng Nam (email: kesitinh355@ gmail.com, 0935634…) và bạn đọc Hồng Thị Lệ Hoa ở TP Châu Đốc, An Giang (email: ducty2006@gmail. com, 0763505…).

Đáp án của hai bạn đều được À Ra Thế chấm giải. Cạnh đó, bạn Quốc Sử đưa ra số dự đoán là 867 (chênh lệch 2), bạn Lệ Hoa dự đoán là 862 (chênh lệch 3). Vì vậy, bạn Quốc Sử đã giành được giải nhì À Ra Thế kỳ 30 với trị giá 1 triệu đồng, bạn Lệ Hoa về sau với trị giá phần thưởng 800.000 đồng.

Bốn giải khuyến khích còn lại với trị giá 500.000 đồng mỗi giải đã thuộc về bốn bạn đọc Ngô Thị Sương ở Quảng Nam (email: thuysuong.lawer@ gmail.com, 01673548…), bạn đọc Trần Minh Tâm ở Phú Yên (email: tranminhtam1994@ gmail.com, 01693876…), bạn đọc Nguyễn Kim Tiền ở Long An (email: nguyenkimtien496@ gmail.com, 01286337…) và bạn đọc Nguyễn Thị Thúy An ở TP.HCM (email: nguyenan245196@gmail. com, 0906022…). Bạn Ngô Thị Sương dự đoán con số may mắn là 860 (chênh lệch 5), bạn Kim Tiền dự đoán là 859 (chênh lệch 6), bạn Minh Tâm dự đoán là 858 (chênh lệch 7), bạn Thúy An dự đoán là 874 (chênh lệch 9) so với con số may mắn.

Kỳ này có hơn 2.000 thư tham gia trả lời. Qua phân loại, số đáp án đúng kỳ 30 cao hơn các kỳ trước là 865. À Ra Thế xin chúc mừng và vinh danh bảy bạn đọc có tên trên.

À Ra Thế tạm dừng để cải tiến Thưa bạn đọc! Kể từ khi chính thức trở lại vào cuối tháng 7-2016, quý bạn đọc đã đồng hành cùng À Ra Thế qua 30 kỳ với các tình huống pháp luật khác nhau. Chính nhờ sự ủng hộ, yêu mến và nhiệt tình tham gia của quý bạn đọc đã làm nên sự thành công cho sân chơi này. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã nỗ lực đem đến cho quý bạn đọc những tình huống pháp luật đời thường, gây tranh cãi. Với sự công tâm, khách quan trong việc chấm giải, những gương mặt được À Ra Thế vinh danh là rất xứng đáng. Đây cũng là sự động viên cho những người thực hiện chương trình. Qua chín tháng hoạt động, chúng tôi thấy cần cải tiến cả hình thức lẫn nội dung của cuộc thi để làm hài lòng những bạn đọc thân thuộc. Nhằm tạo một bộ mặt mới cho mảng đố vui pháp luật, chúng tôi tạm dừng sân chơi À Ra Thế một thời gian để có những cải tiến cả về hình thức lẫn nội dung. Rất mong được đón nhận những tình cảm tốt đẹp của quý bạn đọc dành cho sân chơi mới khi tái xuất. BAN TỔ CHỨC