Vinh danh kỳ 8: Bạn đọc TP.HCM giành giải nhất

Nhờ tư vấn: À Ra Thế đã nhận được thư của bạn đọc Nguyễn Thị Nhơn (TP.HCM), Trần Thanh Truyền (Lâm Đồng), Phan Văn Thanh (Long An)… và nhiều bạn đọc khác gửi về cho chương trình nhờ tư vấn một số tình huống pháp luật đang vướng mắc. Do những tình huống các bạn nêu không được rõ ràng, thiếu các nội dung quan trọng nên À Ra Thế chưa thể tư vấn một cách cụ thể cho các bạn được. Mong các bạn trình bày cụ thể hơn, rõ ràng hơn để À Ra Thế nắm được nội dung cần tư vấn. Hoặc, các bạn có thể đến trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM). Tại đây có đội ngũ luật sư tư vấn pháp luật miễn phí giàu kinh nghiệm và uy tín có thể hỗ trợ các bạn. ________________________________ Chung tay bồi thường Trâu A không bị tuột dây Thì đâu có chuyện thế này thế kia B thì vô lý chưa kìa A thì giận đánh tía lia trâu cày Càng ra đường lộ thênh thang Xe C chạy đến đụng nhằm té lăn Xe hư, thương tích cẳng chân May chưa mất mạng, vạn lần càng may Giờ đền A bảo thế này? B thì cũng vậy? Chung tay xử nè À… À Ra Thế… đó nhe Thứ hai phân giải ta nghe rõ ràng Đây luật dẫn chứng đàng hoàng A - B chết cãi cả làng… À Ra. Sỹ Danh Nghĩa (Bình Phước) Bò đã hại A Bởi tại B cột bò một chỗ

Hết cỏ ăn nên bụng đói meo

Lúa kế bên xanh rì tươi tốt

Bò thèm ăn liếc sang bên ấy

Nên gồng mình cố giựt đứt dây

Chạy sang ruộng A, làm một bụng

A tức mình, nổi đóa xách cây

Rượt bò chạy ra ngay quốc lộ

Bỗng nghe “rầm” C té lăn quay

Chiếc xe máy chia tay vĩnh viễn

Thiệt hại này A phải đền ngay

Mất bình tĩnh, trong cơn nóng giận

Thôi thì đành chịu vậy chứ sao

Bò ơi, mày đã hại tao

Chủ mày thoát tội, còn tao bồi thường. Lê Văn Truyện (CLB À Ra Thế Thuận An)