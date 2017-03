Vinh danh kỳ 9: Giải nhất về với vùng đất của voi rừng

Từ từ để… mai Chồng tôi có một không hai Hỏi gì cũng nói để mai từ từ Ra bưu điện bỏ cái thư Lắc đầu ông nói từ từ để mai Cái ghế ngồi đã lung lay Nhờ sửa ông nói để mai từ từ Cái vòi nước cũng bị hư Mua mới ông nói từ từ để mai Quạt máy không chạy cần thay Gãi đầu ông nói để mai từ từ Cửa sổ lỏng lẻo, lắc lư Nói sửa ông nói từ từ để mai Con học thêm buổi tối nay Nhờ chở ông nói để mai từ từ Bà mẹ vợ ở bến xe Nhờ đón ông nói từ từ để mai Báo Pháp Luật ngày thứ Hai Ông mua ngay chẳng để mai từ từ À Ra Thế giải đáp đề Nghiên cứu luật chẳng từ từ để mai E - may (email) đáp án gửi ngay Ông chẳng hề nói để mai từ từ Đoàn Quốc Văn (TP.HCM) Hoan hô các địa phương chạm sổ vàng À Ra Thế Sài Gòn xuất sắc đi đầu Tiếp theo Bình Phước dồi dào bạn chơi Thuận An truyền thống lâu rồi Quảng Nam tích cực một thời tham gia Thanh Hóa Trung Bộ không xa Trà Vinh chiến thắng thật là vui thay An Giang dự đoán thật hay Sài Gòn đoạt cú “ăn hai”tuyệt vời Hai nhà tài trợ sân chơi: Bạn đọc xin gửi ngàn lời cảm ơn! Đỗ Văn Của (CLB À Ra Thế Thuận An)