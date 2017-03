Ai có lỗi trong vụ tai nạn?

Bảy tháng nay, ông Hoàng Xuân Biên (ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) sốt ruột chờ Công an huyện Long Thành giải quyết khiếu nại việc đã không khởi tố vụ án mà con trai ông là người bị hại.

Ông Biên kể lại, hơn 7 giờ ngày 27-4-2008, khi ông đang ngồi trong nhà thì có người chạy vào báo tin con trai ông (chín tuổi) vừa bị xe máy tông trước nhà và đã được đưa đi cấp cứu. Ông vội chạy đến Trung tâm Y tế huyện Long Thành thì mới hay con mình bị thương quá nặng nên đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Hậu quả, con ông bị sưng vùng chẩm đỉnh sọ phải, lõm sọ, nứt xương sọ thái dương, rách màng sọ, chi phí điều trị thuốc men gần trăm triệu đồng. Bản giám định pháp y tháng 7-2008 của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Đồng Nai ghi nhận con ông bị thương tật với tỷ lệ 62%.

Sau hơn một tháng nằm điều trị, con ông không hề được người gây tai nạn đến thăm và công an cũng không đến làm việc. Khi đến công an hỏi han việc xử lý, ông mới té ngửa là hiện trường vụ tai nạn không hề được giữ nguyên như ông đã yêu cầu ngay sau khi con ông bị tai nạn. Tức thời ông nộp đơn đề nghị công an huyện xem xét lại vụ việc.

Theo tìm hiểu của ông Biên thì tai nạn xảy ra do người lái xe chạy quá nhanh và đã lấn trái, tông vào con ông khi con ông đang băng qua đường. Một người hàng xóm của ông Biên cho biết khi chạy xe ngang qua chỗ tai nạn, ông này nhìn thấy con ông Biên nằm ở phần bên phải đường.

Đáng nói là phải gần hai tháng sau tai nạn, công an huyện mới xuống lập biên bản hiện trường. Khác với nhân chứng, người lái xe máy gây tai nạn lại cho là con ông Biên nằm bên trái đường. Đến tháng 9-2008, Công an huyện Long Thành đã ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự với lý do “con ông Biên qua đường thiếu chú ý, quan sát”.

Như đã nêu ở trên, do hiện trường vụ tai nạn không được giữ nguyên, giữa người lái xe máy với nhân chứng có lời khai khác nhau nên việc từ chối khởi tố của công an chưa thể thuyết phục được ông Biên. Đề nghị Công an huyện Long Thành sớm kiểm tra lại vụ việc để trả lời dứt điểm cho ông Biên, tránh khiếu nại kéo dài.