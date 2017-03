Ai xử lý người cản người khác bán đất?

Trách nhiệm thuộc công an phường Tôi cho rằng trong vụ này suy cho cùng trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của ông Chín là thuộc công an phường và cảnh sát khu vực chứ không phải cơ quan nào khác. Bộ máy nhà nước quy định rõ chức năng của công an xã, phường vừa phòng, chống tội phạm, vừa bảo vệ an ninh trật tự địa phương. Hành vi chửi mắng, nhục mạ, tìm cách ngăn cản ông Chín bán đất (nói chung là cản trở quyền định đoạt của ông) có mầm mống của việc gây rối trật tự công cộng. Công an phường cho rằng họ có chức năng giữ gìn tình hình an ninh trật tự địa phương, thì đây chính là nhiệm vụ của họ. Mặt khác, những người ngăn cản còn nhiều lần ngang nhiên treo bảng “đất đang tranh chấp không mua bán” trên đất của ông Chín là hành vi cố ý khiêu khích người khác, cũng là khởi nguồn của việc gây rối nơi công cộng. Nói gọn lại, tất cả việc làm, lời nói của những người cản trở đều tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự địa phương, công an phường phải có trách nhiệm theo dõi nhắc nhở và có biện pháp ngăn chặn. Cảnh sát khu vực cũng có trách nhiệm theo dõi tình hình địa bàn tại khu phố mình phụ trách, nếu thấy có nguy cơ mất trật tự thì phải ra mặt giải quyết tránh xung đột. Trong vụ này không phải là không có cách giải quyết mà là do có sự đùn đẩy trách nhiệm. ThS LƯU ĐỨC QUANG, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM