Alô cho báo vì tin tưởng có kết quả

Hằng ngày, đường dây cung cấp thông tin của báo Pháp Luật TP.HCM nhận được nhiều cuộc gọi của bạn đọc để cung cấp nhiều thông tin đa dạng. Có khi đó là những vấn đề vừa xảy ra như một đám cháy, một tai nạn giao thông nghiêm trọng…; có lúc là những vấn đề tồn tại đã lâu như nạn ô nhiễm môi trường, nạn nhũng nhiễu, tiêu cực…

Cung cấp thông tin vì cộng đồng

Cái tên Nguyễn Hồng Thanh Liêm đang trở nên rất quen thuộc với đường dây cung cấp thông tin của báo. Anh Liêm là nhân viên Công ty Dịch vụ hàng hải Cảng Sài Gòn, chuyên cung cấp các thông tin liên quan đến sức khỏe, tính mạng của nhiều người. Lần đầu anh gọi điện thoại đến báo phản ánh một hố cáp ngầm điện lực rất sâu đã bị mất nắp có thể gây nguy hiểm cho trẻ em ở khu vực quận 8. Tiếp theo là những thông tin như cơ sở nọ lén lút xi mạ trong khu dân cư ở quận Bình Tân, việc tái lập mặt đường ẩu tả gây tai nạn ở quận Bình Thạnh, dây điện thòng xuống đường gây nguy hiểm cho người đi đường vào buổi tối... “Hầu như tất cả thông tin tôi gửi tới đều được báo ghi nhận và kịp thời đăng tải thành tin, bài. Từ phản ánh của báo mà hố sâu đã có nắp, cơ sở xi mạ đã bị chính quyền buộc ngưng hoạt động, mặt đường đã được tái lập, dây điện không còn nằm ở vị trí mất an toàn… Vậy là tôi cứ liên tục gọi đến báo mỗi khi có việc” - anh Liêm cho biết.

Giống như anh Liêm, anh Phạm Đức Thắng (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) luôn nhớ đến báo khi phát hiện những hiện tượng bất thường trong cuộc sống. Với những thông tin ban đầu do anh cung cấp, tòa soạn đã cử PV đi xác minh, tìm thêm chứng cứ, góp phần đấu tranh giảm thiểu những cái ác, cái xấu. Chẳng hạn, chỗ nọ “cò” xây nhà không phép lộng hành; địa phương nọ có đường dây mua bán bằng lái xe giả, tổ chức đánh đề trong hẻm, thu gom rác kiểu cà giật...

Rất nhiều bài báo đã được thực hiện từ các thông tin do bạn đọc cung cấp. Ảnh: T.NHÂN

Góp sức bảo vệ lẽ phải

Tương tự, hai anh Nguyễn Minh Hải, Trương Quang Điệp cũng là “mối ruột” cung cấp thông tin cho báo. Hai anh cho biết mình tự nguyện làm việc này để chung sức với báo đấu tranh vì quyền lợi của bà con.

Thời gian trước, khu vực nhà anh Hải ở xã Bình An (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) luôn phải sống chung với bụi dày đặc tựa như sương mù từ việc khai thác đá của Công ty Đá Núi Nhỏ. Ở đó, hoa màu không trồng được trái do bị nhiễm bụi, nhà cửa bị nứt do việc nổ mìn khai thác đá… Người dân đã khiếu nại nhiều lần nhưng công ty lẫn chính quyền cứ đổ tới đổ lui, không ai chịu giải quyết. Hết cách, anh gọi tới báo cầu cứu… Sau khi báo đăng bài thì tình hình ô nhiễm đã được chấn chỉnh, phía công ty cũng đồng ý bồi thường thiệt hại cho các hộ…

Cuối năm 2008, nhiều hộ dân ở phường Thạnh Xuân (quận 12, TP.HCM) phải sống trong bầu không khí ô nhiễm nặng nề do nhà máy xử lý da động vật nằm trong khu dân cư gây ra. Mức độ ô nhiễm kéo dài và nặng nề đến mức trẻ em và người lớn tuổi nơi đây thường xuyên bị nôn mửa và hoa mắt, nhức đầu. Do chính quyền địa phương chỉ xử phạt nhà máy mấy trăm ngàn đồng khiến đâu lại vào đấy. Anh Điệp đã đề nghị báo giúp đỡ… Kết quả, nhà máy trên phải ngưng hoạt động.

Từ hai vụ đầu được báo trợ giúp thành công, hai anh rất tin yêu báo và luôn xem báo là người bạn lớn của mình. Hết cung cấp thông tin ở địa phương mình, hai anh lại tiếp tục thông tin các vụ việc ở những địa phương khác mà mình biết được. Hai anh đồng lòng: “Những người dân như mình phải tiếp thêm tay, thêm mắt cho nhà báo bảo vệ lẽ phải!”.

Còn rất nhiều bạn đọc vẫn hay bốc máy alô cho báo mỗi khi có việc mà trang báo này không thể kể ra hết. Ngoài việc đăng tin, bài, báo còn có nhiều cách khác để trợ giúp bạn đọc theo đúng quy định. Có vụ có kết quả tốt, có vụ không được như mong muốn mà báo vẫn luôn xem là những món nợ với bạn đọc. Vậy nên có người chia sẻ: “Cứ để chúng tôi có cơ hội được bày tỏ và nhận được sự cảm thông…”. Có người kỳ vọng: “Trên thực tế có một số vấn đề mà khi người dân phản ánh, các cơ quan chức năng hoặc không quan tâm hoặc chỉ giải quyết qua loa. Ấy thế, khi có nhà báo “nhảy vào” thì tình hình chuyển biến rõ rệt. Chúng tôi mong muốn Pháp Luật TP.HCM luôn là cầu nối chuyển tải những gì còn hạn chế để những người có trách nhiệm tích cực xử lý vụ việc”.

MINH HIẾU