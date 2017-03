Ám ảnh ung thư

Cảnh báo bệnh nhân ung thư trẻ hóa Ung thư hiện nay khá phức tạp và không tùy thuộc vào độ tuổi như trước. BV ĐH Y Dược đã điều trị nhiều trường hợp bệnh nhân còn rất trẻ. Có trường hợp chúng tôi nhận thấy bệnh nhân có biểu hiện của ung thư nhưng thăm khám, nội soi nhiều lần hoàn toàn không phát hiện khối u trong người. Cụ thể nhất là trường hợp chị Mai Thị H., 23 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu. Cách đây ba tháng, người bệnh ăn uống kém, không tiêu, đau bụng nhẹ vùng thượng vị. Khoảng một tháng gần đây, người bệnh thường bị nôn ói, nôn xong thì người bệnh cảm thấy dễ chịu. BV tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nội soi nghi ngờ ung thư nên mới chuyển lên một cơ sở y tế khác tại TP.HCM. Bác sĩ chẩn đoán bị loét dạ dày. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe xuống nhanh, người bệnh đến BV ĐH Y Dược TP.HCM. Hai lần nội soi kết quả giải phẫu bệnh đều lành tính, không có khối u. Tuy nhiên, dựa vào những triệu chứng lâm sàng, hình ảnh chụp CT scan bụng và kinh nghiệm chuyên môn, kèm với các dấu hiệu biểu hiện ở người bệnh, các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa vẫn đặt ra nghi ngờ bệnh nhân mắc ung thư do có dấu hiệu hẹp môn vị nên quyết định phẫu thuật nội soi. Kết quả đau lòng là bệnh nhân bị ung thư. Chúng tôi phát hiện khối u ở hang vị đã thâm nhiễm đến thanh mạc và gây bán hẹp môn vị dạ dày; phải cắt khoảng 3/4 dưới dạ dày, nạo hạch triệt để và lấy ruột non lên nối với phần dạ dày còn lại. Tuy nhiên, ung thư dạ dày đã xâm lấn đến lớp thanh mạc và có di căn hạch, đang ở giai đoạn 3B. Vì vậy sau phẫu thuật, người bệnh sẽ được chỉ định hóa trị để tiếp tục điều trị bệnh. Mọi người nên đi tầm soát ung thư từ khi còn trẻ, tránh đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn cuối. ThS-BS VÕ DUY LONG, Phó Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa BV ĐH Y Dược TP.HCM