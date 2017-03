An Giang: Bị can tự vẫn trong nhà tạm giữ

Gần tháng nay, vợ chồng chị Trần Kim Loan (ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang) vẫn chưa hết đau buồn vì cái chết đột ngột của đứa con trai duy nhất mới hơn 17 tuổi.

Cái chết đột ngột

Chị Loan kể lại, chiều 16-6, khi đi làm về thì chị không thấy con mình là Đặng Văn Đẹp ở nhà. Tưởng Đẹp đi chơi với bạn bè nên chị cũng không lo lắng... Qua năm ngày mà vẫn không thấy con, chị tá hỏa đi tìm nhưng không có kết quả...

Đến khoảng 1 giờ sáng 21-6, có hai công an huyện đến nhà gọi chị dậy để “chứng kiến việc mổ tử thi” vì “Đẹp và một đứa bạn đã bị bắt vào tối 16-6 về tội trộm cắp tài sản và cả hai vừa mới thắt cổ chết trong nhà tạm giữ”. Nghe xong, chị đã ngất xỉu.

Chị Loan bất bình: “Con tôi bị bắt khi chưa đủ 18 tuổi, vì sao công an huyện giam con tôi đến bốn ngày mà không thông báo cho gia đình trong khi nhà tôi cách trụ sở công an huyện chưa đến một cây số. Mới đây, công an huyện có gửi công văn cho biết do ngày liền kề của ngày bắt là thứ Bảy, Chủ nhật nên cơ quan này chưa kịp gửi thông báo đến gia đình. Họ trả lời vậy là không đúng vì con tôi bị bắt vào tối thứ Ba. Tức phải ba ngày sau đó mới đến thứ Bảy, Chủ nhật”.

Em chồng chị Loan (người đến chứng kiến việc khám nghiệm tử thi) uất ức: “Theo những gì tôi nhìn thấy thì Đẹp và bạn nó thắt cổ bằng khăn. Khăn đó ở đâu ra? Tại sao hai đứa lại tự vẫn cùng lúc?...”.

Không thông báo kịp thời

Trao đổi với phóng viên sáng 9-7, đại úy Thái Văn Hậu, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Châu Thành (An Giang), cho biết: “Khoảng 3 giờ sáng 16-6, khi đi tuần tra và phát hiện Đẹp cùng hai người bạn có những biểu hiện đáng nghi, công an huyện đã kiểm tra và tìm thấy trong người Đẹp có một điện thoại di động nhưng Đẹp không chứng minh được nguồn gốc. Chúng tôi đã mời cả ba về trụ sở công an xã và tại đây Đẹp khai đã lấy trộm chiếc điện thoại. Thấy có dấu hiệu tội phạm, công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đẹp và hai người bạn đi cùng. Sau đó, Đẹp bị tạm giam cùng với một người bạn. Công an huyện đã làm giấy báo để gửi cho gia đình và dự định mời luật sư tham gia hỏi cung vì Đẹp và một người bạn chưa đủ 18 tuổi. Nhưng chưa kịp làm hai việc này thì đến 23 giờ ngày 20-6, công an huyện phát hiện Đẹp và bạn đã thắt cổ chết trong phòng. Kết quả giám định pháp y cũng ghi nhận nguyên nhân cái chết là “chết ngạt do treo cổ” .

PV hỏi: “Khăn ở đâu mà hai nạn nhân có để treo cổ?”. Ông Hậu đáp: “Đó là đồ dùng cá nhân của cả hai”. “Liệu có nhầm lẫn gì hay không khi tiếp sau ngày bắt là thứ Tư, thứ Năm chứ không phải là thứ Bảy, Chủ nhật như công văn của công an huyện đã nêu?”. Ông Hậu không trả lời.

Điều 85 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định: “Người ra lệnh bắt, cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay cho gia đình người đã bị bắt, chính quyền cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó cư trú hoặc làm việc biết”. Đề nghị lãnh đạo Công an huyện Châu Thành (An Giang) xem xét lại vụ việc để góp phần giải tỏa các ấm ức hết sức chính đáng của vợ chồng chị Loan từ cái chết tức tưởi của đứa con trai.