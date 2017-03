An Giang: Hậu quả từ một vụ thi hành án vội vàng

Cuối năm 1989, ông Nguyễn Hữu Thông (ngụ ở khóm Tây Thạnh, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang) đã mang giấy tờ căn nhà số 10 đường Nguyễn Huệ B (phường Mỹ Long) thế chấp cho Liên doanh tín dụng Bến Thành-Long Xuyên để vay ba triệu đồng. Chỉ mới đóng lãi được một tháng thì ông Thông mất khả năng chi trả. Sau khi thụ lý đơn khởi kiện của Liên doanh tín dụng, TAND thị xã Long Xuyên đã triệu tập ông Thông đến xét xử vào giữa tháng 8-1990.

Tiền trảm hậu tấu

Từ tỉnh xa, ông Thông đã cố gắng quay về nhà để kịp ngày ra tòa. Đến nơi, ông hoảng hồn khi hay tin vợ con đã bị trục xuất ra khỏi nhà. Ông hớt hải chạy đến TAND thị xã Long Xuyên để hỏi chuyện nhưng nơi đây cứ đổ qua đổ lại, không ai chịu trả lời.

Vợ ông Thông vẫn còn nhớ như in cái ngày kinh hoàng đó. Bà kể: “Tôi và bốn đứa con nhỏ đang ở nhà thì có hai thanh niên ăn mặc bình thường xưng là người của tòa án đến kêu chúng tôi phải ra khỏi nhà để thi hành án. Sợ quá, tôi bán đổ bán tháo những vật dụng trong nhà rồi ra đi...”.

Tại phiên tòa ngày 16-8-1990, TAND thị xã Long Xuyên đã tuyên buộc ông Thông phải trả cho Liên doanh tín dụng 5.820.000 đồng (gồm vốn lẫn lãi). Cố gắng xoay xở trong vòng bốn ngày sau đó, ông Thông đã gom đủ số tiền này để đến tòa trả nợ. Song chẳng ai chịu nhận tiền của ông.

Không thể dễ dàng chấp nhận việc mất nhà, ông Thông đã cầm bản án trên đi khiếu nại nhiều nơi. Rốt cuộc ông cũng nắm được thông tin chính xác TAND thị xã Long Xuyên đã phát mại căn nhà số 10 Nguyễn Huệ B của ông vào ngày 12-8-1990, trước khi xét xử vụ án được bốn ngày.

Cho rằng TAND TP Long Xuyên đã làm sai trình tự quy định, ông Thông đã gửi đơn yêu cầu chánh án tòa này bồi thường thiệt hại. Cũng theo ông Thông, dù số nợ mà ông phải trả chỉ hơn 5,8 triệu đồng nhưng tòa đã phát mại căn nhà trị giá 20 triệu đồng. Sau đó, ông cũng không được trả lại khoản tiền thừa...

Chưa thể bồi thường vì thiếu hướng dẫn

Sau một thời gian chờ xin ý kiến chỉ đạo của tòa án tỉnh, TAND TP Long Xuyên đã trả lại đơn kiện của ông Thông. Lý do được nêu ra là người bị kiện (nguyên chánh án TAND TP Long Xuyên) đã chết.

Gần đây, TAND tỉnh An Giang cũng chính thức thông báo cho ông Thông biết “chưa thể thụ lý vụ kiện vì chưa có hướng dẫn”. Tòa này phân tích: Tại thời điểm 1990, pháp luật về dân sự chưa quy định việc bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tố tụng gây ra. Bộ luật Dân sự năm 1995 và năm 2005 chỉ quy định nguyên tắc chung về bồi thường thiệt hại trong những trường hợp xét xử, thi hành án... Đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể về các trường hợp được bồi thường, các khoản được bồi thường và mức bồi thường. Vì vậy, các tòa án chưa đủ cơ sở pháp lý để thụ lý, giải quyết các trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng dân sự gây ra.

Cũng cần lưu ý: Ở thời điểm đó, thi hành án dân sự là một bộ phận của tòa án. Khi đó có hướng dẫn cho phép cơ quan tố tụng kê biên, phát mại tài sản để thu hồi nợ trước khi xét xử. Việc gây hậu quả có nguyên nhân từ hướng dẫn này.

Rõ ràng, ông Thông đang phải gánh chịu nhiều mất mát oan uổng, vượt xa trách nhiệm trả nợ của chính ông. Đề nghị TAND tối cao sớm có văn bản hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng dân sự gây ra, tạo thuận lợi cho ông Thông và những trường hợp tương tự khắc phục phần nào thiệt hại.