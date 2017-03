An táng trong khu dân cư

Mới đây, trong khu dân cư này lại có thêm ngôi mộ mới nằm trong phần đất của một cá nhân nhưng chính quyền địa phương chưa xử lý (ảnh).

Bà con kể: Sáng sớm 19-2, có một số người đào huyệt để an táng người thân ở địa điểm cách nhà dân khoảng 2 m. Lo sợ việc này sẽ gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng tới nguồn nước trong khu vực, người dân đã báo tổ trưởng tổ dân phố và UBND phường Tăng Nhơn Phú B nhưng không thấy ai xuống can thiệp. Hôm sau, khi bà con đến liên hệ thì phường nói sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra, ngăn chặn. Tuy nhiên, đến sáng 21-2 thì người chết đã được an táng tại vị trí đã đào huyệt trước đó.

Mộ này mới nằm trong khu dân cư: Ảnh: GN

Theo bà Trần Thị Thu Hoài, Phó Trưởng phòng TN&MT quận 9, phòng chưa biết sự việc do UBND phường không báo cáo và người dân cũng chưa phản ánh về phòng. Từ thông tin do báo chí cung cấp, phòng sẽ tổ chức kiểm tra để có hướng xử lý. Phòng cũng sẽ lưu ý các phường không để xảy ra vụ việc tương tự.

BS Đỗ Trí Liêm (Trung tâm Y tế Dự phòng quận 9) cho biết cách tốt nhất để khắc phục việc trên là phải vận động thân nhân của người chết bốc mộ ngay. Khi đó, trung tâm sẽ cho phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh môi trường.

Người nghiện gây mất trật tự. Một số người dân ở khu phố 42, phường 6, quận 5 (TP.HCM) phản ánh: Tại khu phố này có một thanh niên mới đi cai nghiện về nhưng đã nghiện lại và thường xuyên đập phá đồ đạc, chửi bới người trong gia đình làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch UBND phường 6 (quận 5), cho biết: Phường cũng nhận được thư có nội dung trên nhưng khi cán bộ đi xác minh thì không nghe người dân trong khu phố phản ánh gì. Tuy nhiên, phường đã đưa người bị phản ánh đi kiểm tra, nếu người này tái nghiện thì sẽ có biện pháp xử lý phù hợp. VÕ HÀ  Xác người trôi sông. Ngày 24-2, Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai khám nghiệm để xác định danh tính và điều tra nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên trôi trên sông Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, vào 9 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện xác một người chết trên sông Đồng Nai đoạn trước Công viên Nguyễn Văn Trị thuộc địa phận khu phố 1, phường Hòa Bình, TP Biên Hòa. Người chết là một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc áo xanh, quần lửng đã bị biến dạng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành vớt và đưa xác vào bờ. DUY ĐÔNG

GIA NGHĨA