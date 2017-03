An toàn đi lại phải được đặt hàng đầu

Đừng để có thêm một tai nạn đau lòng nào Cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra rõ nguyên nhân vụ cháy bởi tôi có một thắc mắc là tàu vừa được kiểm định cách đây vài ba hôm giờ lại xảy ra sự cố thì liệu việc kiểm định có vấn đề? Tôi không mong và cũng không muốn ông kiểm định có sai sót. Chỉ hy vọng đây chỉ là một sự cố khách quan. Tiện đây tôi cũng cho rằng không chỉ là chuyện tàu cánh ngầm mà tất cả loại hình di chuyển khác phải được bảo đảm an toàn một cách cao nhất. Trong những dịp đặc biệt như dịp tết này, các phương tiện đi lại cần phải nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, cháy nổ để hành khách đi đến nơi về đến chốn, mọi nhà được hưởng cái tết yên bình. Tôi nhớ vừa qua Bộ Công an đã ra thông báo chấn chỉnh an toàn giao thông, đảm bảo cho dịp cao điểm tết Giáp Ngọ bởi mật độ phương tiện trên các tuyến giao thông tăng rất cao, hoạt động vận tải diễn biến phức tạp, nguy cơ ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông rất lớn. Các đơn vị cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông nên tăng cường tuần tra lưu động; kiểm tra, xử lý nghiêm các lái xe, chủ phương tiện vi phạm. Tôi mong rằng dịp tết này không phải nghe thêm thông tin về một tai nạn đau lòng nào nữa. VÂN HÀ (hanguyenvantran@...)