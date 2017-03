Anh bào chữa cho em gái

Do gia đình tôi không có điều kiện để mời luật sư nên tôi có thể xin làm người bào chữa cho em tôi tại tòa án được không?

Ông Phan Thanh Bình (1056/2/25/27/2/17D tỉnh lộ 43, khu phố 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM)

Luật sư TRẦN ĐỨC THÔNG trả lời: Theo Điều 56, 57 Bộ luật Tố tụng hình sự, người bào chữa có thể là luật sư, người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bào chữa viên nhân dân. Người bào chữa do người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc những người đại diện hợp pháp của họ lựa chọn.

Nếu em ông đồng ý để ông bào chữa cho cô ấy thì ông có thể đề nghị tòa án cấp giấy chứng nhận cho ông là người bào chữa cho bị cáo. Trong thời hạn ba ngày, tòa án sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông để thực hiện việc bào chữa. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận thì tòa án sẽ nêu lý do.

2. Thời gian thử việc

Tôi được một công ty sản xuất hàng bao bì nhận vào thử việc hai tháng với tiền lương 2 triệu đồng/tháng. Tôi được biết tại một số công ty khác thì thời gian thử việc chỉ có một tháng. Vậy pháp luật có quy định cụ thể thời gian thử việc hay không?

nguyenttcam@yahoo.com

Luật sư HỒ THỊ TIẾN trả lời: Theo Điều 32 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động và người lao động được thỏa thuận về việc làm thử, thời gian thử việc, về quyền và nghĩa vụ của hai bên. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với lao động chuyên môn kỹ thuật cao và không quá 30 ngày đối với lao động khác.

KIM PHỤNG ghi