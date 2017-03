Anh nông dân đi làm công nghệ

Ví dụ thu phí tự động, đường cao tốt trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, bình ổn giá...

NGUYEN VAN VI

Hệ thống đường sắt Việt Nam còn rất lạc hậu. Hiện tại chúng ta đang sử dụng loại đường ray có khoảng cách nhỏ, không an toàn. Thực tế, đã có nhiều tai nạn đường sắt do lật tàu, trật đường ray. Bởi vậy làm đường ray trên không trong nội thành là rất nguy hiểm và không an toàn cho người dân thành phố.

HUNG LE