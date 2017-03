Ấp không nước ngọt

Đang đề xuất Toàn xã có chín công trình giếng nước sạch, số giếng này chưa thấm vào đâu so với nhu cầu thực tế của người dân. Chi phí xây dựng một công trình nước sạch là hơn 1 tỉ đồng, quá cao so với kinh phí hiện có của địa phương. Hơn 40% hộ dân của xã đang sống tại khu vực khan hiếm nước ngọt. Năm nay, UBND xã có đề xuất xin cấp vốn xây dựng mới bảy giếng khoan và sửa chữa, nâng cấp hai giếng cũ nhưng chưa được cấp trên đồng ý. Ông TRẦN MINH ĐƯƠNG, Chủ tịch UBND xã Quách Phẩm Bắc Ưu tiên sửa chữa Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, địa phương không xây dựng công trình nước sạch nông thôn nào tại xã Quách Phẩm Bắc. Sang năm 2013, địa phương sẽ sửa chữa, nâng cấp hai công trình. Nguồn vốn giai đoạn 2012-2013 mà chúng tôi nhận được là hơn 13,5 tỉ đồng nhưng toàn tỉnh có đến 28 công trình cần xây mới và sửa chữa. Trung bình mỗi công trình xây mới cần khoảng 1,5-1,7 tỉ đồng, có những công trình còn tốn kém hơn nhiều do phải kéo đường ống dài 5-6 km mới tới được nhà dân. Vì vậy, những công trình xuống cấp, cần sửa chữa sẽ được tỉnh làm trước. Ông PHẠM VĂN THỤC, Đội trưởng Đội Khảo sát và thi công các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau