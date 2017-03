Bí mật trong logo của các thương hiệu nổi tiếng

Thương hiệu chuyển phát nhanh FedEx đã nổi tiếng toàn cầu. Tuy nhiên, hiếm người nhận ra hình mũi tên nằm giữa chữ E và chữ X trong logo của hãng - Ảnh: The Tech.

Logo Vaio của Sony là sự kết hợp của công nghệ Analog (chữ VA với thiết kế dạng sóng) và kỹ thuật số (IO đại diện cho mã nhị phân) - Ảnh: The Tech.

Hãng kem nổi tiếng Baskin Robbin lồng số 31 vào trong logo của hãng, với ẩn ý kem của hãng có 31 mùi vị khác nhau - Ảnh: The Tech.

Giải đua xe đạp nổi tiếng Tour de France với logo có hình người đi xe đạp khá nổi bật - Ảnh: The Tech.

Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra chú gấu trắng đang nhảy múa trong logo của hãng kẹo sô-cô-la Toblerone - Ảnh: The Tech.

Logo cũ của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Jack In The Box có một chú cá dễ thương nằm ở cuối - Ảnh: The Tech.

Logo của hãng đồ uống Milwaukee Brewers gợi nhớ tới môn bóng chày - Ảnh: The Tech.

Công ty kinh doanh trực tuyến Amazon.com với hình mũi tên kéo từ A tới Z, với ẩn ý hãng có mọi thứ. Đồng thời, hình ảnh mũi tên vòng này cũng khiến người ta liên tưởng tới cái miệng cười - Ảnh: The Tech.

Logo của thương hiệu đồ ăn nhanh Tostitos với hình ảnh hai người vung tay ở giữa, mang lại cảm giác sum vầy của gia đình, bè bạn - Ảnh: The Tech.

Một chú công đang giấu mình trong logo của NBC News là điều mà những nhà thiết kế muốn mang tới - Ảnh: The Tech.

Theo VNECONOMY/DNSG