Bí quyết kinh doanh của doanh nghiệp gia đình

Sky Zone - Thất bại với môn thể thao mới, thành công nhờ hệ thống công viên giải trí



Sky Zone là hệ thống trung tâm giải trí trong nhà do Rick Platt thành lập năm 2004 với ý định về một một môn thể thao mới, sử dụng các tấm bạt lò xo tạo thành một khu vực dành cho các vận động viên chuyên nghiệp nhảy và nhào lộn.



Theo Jeff Platt, con trai của Rick Platt, ý tưởng về môn thể thao mới này nảy ra với cha anh khi ông được một số người gợi ý rằng "một vận động viên cao to chưa chắc đã có lợi thế hơn một vận động viên nhỏ con nhưng có khả năng bật nhảy".



Rick đã dùng 2 triệu USD đầu tiên để xây dựng một khu bạt lò xo rộng 17.000 foot vuông (~1.600 m2) ở Las Vegas và thuê các vận động viên thể thao đến tham gia các động tác xoay vòng và nhà lộn giữa không trung.



Môn thể thao mà Rick Platt nghĩ ra đã thất bại nhưng lại thu hút sự chú ý của công chúng, nhất là những người mê trượt ván ở địa phương.



Khi thấy họ đến đây học và nhảy trên những tấm bạt lò xo, Rick Platt đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ đây và quyết định mở cửa công viên bạt lò xo trong nhà với giá vé 8 USD/người.



Trong vòng 6 tháng đầu, công viên này thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan và tổng doanh thu năm đầu tiên đạt 412.000 USD.



Năm 2006, Jeff Platt (con trai của Rick Platt) theo học tại trường cao đẳng ở St. Louis, Missouri, đã mở một công viên tương tự ở Missouri. Địa điểm mới đã nhanh chóng có lãi chỉ trong vòng 6 tuần lễ.



Trung tâm giải trí trong nhà hứa hẹn là một ngành kinh doanh dịch vụ béo bở. Theo số liệu từ Hiệp hội Công viên giải trí và thắng cảnh quốc tế, trung bình một trung tâm giải trí gia đình điển hình ở Mỹ sẽ thu hút khoảng 200.000 lượt khách mỗi năm. Hiện đang có khoảng 1.500 trung tâm ở nước này, mỗi năm sẽ có thêm 20-25 địa điểm mới.





Công ty Sky Zone có trụ sở đặt tại Los Angeles, Jeff Platt hiện là CEO. Jeff đang điều hành hoạt động của các công viên thuộc sở hữu của Sky Zone và hệ thống các cơ sở nhượng quyền khác trên khắp nước Mỹ và Canada. Doanh thu năm 2011 của Sky Zone đạt 15,7 triệu USD, thu về từ 4 công viên do công ty sở hữu và 15 địa điểm nhượng quyền thương mại trên toàn hệ thống.



Mỗi ngày Sky Zone đón trung bình 1.000 khách tham quan. Du khách được khuyến khích đặt vé trực tuyến để được nhập học theo thời khóa biểu cụ thể. Truyền miệng và mạng xã hội là các kênh quảng cáo chính trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Sky Zone.



Năm 2012, số lượng địa điểm trên toàn Bắc Mỹ đạt con số 37, với hơn 550 nhân viên (nhân viên fulltime là 50, nhân viên part-time là 500)



Tuy nhiên, gia đình nhà Platt đang phải đối mặt với 2 thách thức: quản lý sự phát triển của công ty và thu hút khách hàng trở lại sau khi đặc tính mới mẻ đã biến mất.



Thêm vào đó, đối với một số người cha, việc cho phép con trai của mình đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trong công ty mà họ đã sáng lập có thể sẽ là một viên thuốc đắng khó uống. Vậy làm thế nào Rick Platt lại cảm thấy tự hào khi dõi mắt nhìn cậu con trai 28 tuổi đĩnh đạc của mình trong vai trò CEO công ty do ông là người sáng lập.



Bí quyết thành công khi làm việc cha - con



Cặp đôi cha và con trai này đã trò chuyện cởi mở và thẳng thắn về những thách thức khi cùng nhau vận hành một doanh nghiệp, cùng đưa ra những lời khuyên bổ ích cho các gia đình doanh nhân khác.



Các động lực gia đình sẽ đem tới sự đối đầu cao, nhưng cũng mang lại lòng trung thành lớn hơn. "Có những quyền tự do nhất định bị mất đi vì Jeff là con trai tôi", Rick nói.



Mặc dù ông hi vọng các thành viên không thuộc gia đình sẽ thận trọng hơn trong việc tham gia tranh chấp với sáng lập viên của công ty, Rick cũng nhìn một thấy ích lợi rõ ràng khi con trai ông mang hình ảnh đại diện cho công ty - với lòng trung thành sâu sắc. "Thằng bé sẽ tiến xa hơn nữa vì nó tin tưởng đây là công việc kinh doanh của chính mình", Rick cho hay.



Là một CEO trẻ tuổi và con trai của nhà sáng lập công ty, Jeff phải đối mặt với áp lực cao hơn để chứng minh anh hoàn toàn xứng đáng với vị trí của mình. "Tôi không bao giờ muốn có mặt ở vị trí của mình chỉ vì cha tôi sở hữu công ty này", anh nói. "Tôi muốn đứng ở vị trí của mình bởi vì tôi là người phù hợp".



Jeff và Rick Platt đã đưa ra 4 gợi ý đã giúp họ quản lý những khó khăn và thách thức khi vận hành một doanh nghiệp cha - con đi đến thành công:



1. Thành lập một ban quản trị các xung đột



"Một trong những điều thông minh nhất mà chúng tôi đã làm là lập ra một ban quản trị tại chỗ", Jeff nói. Một ban quản trị cho phép đưa ra tiếng nói độc lập để đặt lợi ích của công ty lên trên hết khi cảm xúc chi phối giữa hai cha con dâng cao.



"Khi chúng tôi không đồng ý về một điều gì đó, chúng tôi có thể tin tưởng và dựa trên những ý kiến chuyên môn bên ngoài của họ sẽ giúp cho chúng tôi đưa ra các quyết định chiến lược đúng đắn và kịp thời", Jeff chia sẻ.



2. Tập trung vào các điểm mạnh của nhau



Gia đình Platt tin tưởng rằng sự thành công trong kinh doanh của họ là nhờ hiểu rõ và tôn trọng những điểm mạnh của mỗi người. "Cha tôi có tầm nhìn xa trông rộng. Ông có thể thấy nơi chúng tôi nên đi đến và nơi chúng tôi muốn có được trong những năm sắp tới", Jeff cho hay. "Nhưng ông ấy không nhất thiết phải là người ngày nào cũng phải thực hiện kế hoạch đó".



Sự nhiệt tình của Jeff đối với thể thao và các phương pháp tiếp cận thực tiễn sẽ giúp anh trang bị tốt hơn cho bản thân khi xử lý các hoạt động hàng ngày của công ty.



3. Không đưa vào văn phòng các mối quan hệ gia đình của bạn



Việc xem nhau như những đối tác kinh doanh thay vì mối quan hệ cha và con trai có thể gây khó chịu thời gian đầu, nhưng Jeff lập luận rằng gạt bỏ cái mác quan hệ gia đình là cần thiết để vận hành công ty một cách hiệu quả.



"Chúng tôi đã phải quyết định, rằng chúng tôi muốn vận hành một "doanh nghiệp gia đình" hay muốn điều hành một doanh nghiệp?" Jeff nói.



Ra quyết định phải dựa trên những lợi ích tốt nhất cho công ty, chứ không phải những gì sẽ làm cho cha hay con trai được hạnh phúc, chính là điều đã làm nên một Sky Zone thành công.



4. Dành nhiều thời gian bên nhau ở ngoài văn phòng



Khi gia đình Platt cố gắng dành thời gian bên nhau ngoài giờ làm việc thì việc tránh nói chuyện liên quan đến công việc lại trở thành một thách thức. Để tránh nói chuyện về công việc, họ chơi thể thao cùng nhau.



"Khi bạn đang chơi, bạn chỉ tập trung vào thể thao. Ngược lại, nếu bạn đang ngồi dùng bữa tối, cuộc hội thoại sẽ có xu hướng chuyển sang việc kinh doanh", Rick Platt nói.

Theo Thùy Phương (Tri Thức Trẻ)