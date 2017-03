Bí quyết lãnh đạo từ các CEO thành công

Không chỉ có một cách đúng để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Một phong cách lãnh đạo có thể hiệu quả ở công ty này nhưng lại kém hiệu quả ở công ty khác.



Rốt cuộc thì các phong cách lãnh đạo chính là sự phản ánh mang tính cá nhân về mỗi cá nhân lãnh đạo. Ở một khía cạnh nào đó, chúng là sự phản ánh tố chất thiên bẩm bên trong của mỗi người.



Với suy nghĩ đó, gần đây tôi đã trò chuyện với các CEO thành công thuộc tổ chức Young Presidents – để có thể mô tả lại các chiến lược lãnh đạo thành công nhất của họ.

Tuyển dụng những người giỏi nhất và để họ tự do với công việc của họ



“Là một CEO, công việc của bạn nên là đặt những người giỏi nhất vào vị trí tốt nhất. Bạn nên trao cho họ công cụ để làm việc và phải là người dỡ bỏ các rào cản khi cần thiết. Đây là điều ai cũng biết về lý thuyết nhưng lại thường thất bại khi thực hiện. Tôi đã luôn làm theo nguyên tắc này và đã trao cho mọi người rất nhiều cơ hội để thử ý tưởng của họ, phát triển các mối quan hệ với khách hàng và làm những việc đúng đắn nhất vì sự phát triển công ty. Khi trò chuyện với nhau hằng ngày, chúng tôi thường thảo luận về hướng phát triển, cách giải quyết một vấn đề và về những trở ngại chúng tôi cần sự trợ giúp để vượt qua.. Tôi có thể nói một cách trung thực rằng tôi tin tưởng tuyệt đối mọi thành viên trong nhóm làm việc của mình và họ biết rằng tôi luôn có mặt bất cứ khi nào họ cần. Cho tới nay, cách làm này vẫn phát huy hiệu quả tuyệt vời”. - Rajeev Kapur, CEO của công ty Sonic Emotion



Yêu công ty bạn



“Khi tôi còn ở độ tuổi làm việc 20-30 tuổi, các nữ cán bộ quản lý cao cấp luôn bảo rằng nếu tôi không yêu công ty thì công ty cũng sẽ không yêu quý tôi. Bạn có thể có cảm giác là mình đã cống hiến rất nhiều cho công việc và hi vọng là có yêu công việc của mình nhưng công ty lại không trả công cho bạn tương xứng. Khi bắt đầu mở công ty Hint Water, tôi đã quyết định lãnh đạo theo cách khác, với môi trường và những ưu đãi do chính tôi tạo ra. Tôi muốn các thành viên có thể yêu công ty và cảm nhận được công ty đáp lại tình cảm đó. Đó là cách tuyệt vời để cân bằng giữa nhu cầu của nhân viên với nhu cầu của công ty. Ví dụ, một trong những nhân viên ưu tú của tôi có con và là một người mẹ đơn thân. Chúng tôi đã tạo ra một cơ cấu cho phép cô ấy có thể có giờ làm việc linh hoạt. Cô ấy vẫn đảm bảo chất lượng công việc cao và vẫn có thể cân bằng giữa công việc và bổn phận của một bà mẹ đơn thân. Cô ấy đã yêu Hint, cống hiến hết mình cho công ty và Hint đã đáp lại tình yêu đó khi cô ấy cần. Chiến lược này đã giúp tạo nên một dội ngũ mạnh hơn”. - Kara Goldin, CEO của công ty Hint Water



Chú trọng tới kết quả hơn là thời gian



"Con người ta bẩm sinh là những người thật thà và tốt. Họ đều muốn làm việc chăm chỉ và thu được những lợi ích từ những đóng góp của họ. Thế nhưng cách quản lý thời gian và kỳ nghỉ kiểu truyền thống đã coi mọi người như những công nhân dây truyền lắp ráp bị trói chân vào chuỗi công việc nhàm chán. Một năm rưỡi trước, chúng tôi đã triển khai một môi trường làm việc chỉ chú trọng kết quả, đánh giá nhân viên theo hiệu quả công việc của họ chứ không phải là thời gian họ có mặt tại văn phòng. Xét về tổng thể, đây là một thắng lợi lớn. Kết quả đáng ngạc nhiên là chúng tôi đã rất ít lạm dụng chính sách của công ty. Trên thực tế, chúng tôi đã phải khuyến khích một số nhân viên nghỉ nhiều hơn. Khi bạn trao cho mọi người quyền quyết định đối với chính công việc và thời gian của họ thì điều đó sẽ thay đổi toàn bộ cơ cấu trách nhiệm theo hướng tốt hơn”. - Eric Johnson, CEO của Ignited



Hãy thích ứng và cởi mở trong bất cứ hoàn cảnh nào



“Tôi thích lắng nghe, học hỏi và thích ứng với hoàn cảnh dù tôi có cần phải nói một cách nhẹ nhàng hoặc phải quyết đoán hơn. Tôi luôn điều chỉnh cách giao tiếp của mình đối với ngườ mà mình đang trò chuyện để có thể tương tác tốt nhất với họ và tạo ra một mối quan hệ. Cách quản lý này có liên quan với tài năng thiên bẩm của tôi- luôn tìm kiếm cách làm có lợi cho cả đôi bên trong mọi sự hợp tác kinh doanh. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ làm mọi việc theo cách khiến mọi người đều vui vẻ. Điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc xây dựng một công ty triệu đô và gia đình mình. Đó cũng là cách lãnh đạo tuyệt vời”. - Lisa Hufford, CEO của Simplicity

Theo Học Làm Giàu