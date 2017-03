Bí quyết sáng tạo logo thành công

1. Đơn giản



Yếu tố đầu tiên, quan trọng nhất của những logo được nhiều người biết đến chính là tính đơn giản. Lúc đầu, logo của Apple được tô màu bảy sắc cầu vồng, sau đó được chuyển sang màu đen đậm hoặc màu xám kim loại. Tính giản đơn mới mẻ ấy khiến logo được mọi người nhận biết hơn và xem ra, các khách hàng của Apple cũng cảm thấy hài lòng hơn.

Ảnh minh họa

Vì lý do ấy, hầu hết mọi thương hiệu đều muốn thể hiện một nghệ thuật thẩm mỹ tối giản để giúp khách hàng dễ dàng cảm thụ và lưu tâm hơn. Những nhãn hiệu danh tiếng toàn cầu khác như Ikea, IBM và Pepsi đều tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc ấy. Thậm chí, rất khó để bạn tìm thấy một logo danh tiếng nào sở hữu nhiều hơn hai hoặc ba sắc màu.



2. Nhất quán với giá trị thương hiệu



Logo có khả năng truyền đạt một số thông tin tới người tiêu dùng về thương hiệu, do đó cần thiết kế sao cho logo phải thống nhất và phù hợp với toàn bộ thông điệp tiếp thị của doanh nghiệp. Hãy thử suy ngẫm lần nữa về logo của Apple. Cách đây vài thập niên, màu sắc cầu vồng có mối liên hệ với tư duy tự do và phóng khoáng của một Apple mới được thành lập, nhưng với vị thế hiện tại là một trong những công ty giá trị nhất toàn cầu, logo cần bóng bẩy hơn và hướng tới tương lai nhiều hơn.



Qua đó, Apple cũng muốn gửi đi một thông điệp “Chúng tôi là doanh nghiệp phát triển công nghệ mới, một công nghệ thân thiện và dễ dàng sử dụng”. Do đó, nếu đang chuẩn bị thành lập doanh nghiệp hoặc mới bước vào sự nghiệp kinh doanh, bạn nên dành nhiều thời gian để xác định các tố chất chủ yếu của thương hiệu và tìm cách truyền đạt nó qua logo được thiết kế kỹ lưỡng của mình.



3. Khó quên



Tính chất dễ nhớ, dễ thuộc giúp logo của doanh nghiệp dễ dàng đọng lại trong tâm trí khách hàng, từ đó góp phần giúp họ quay trở lại mua hàng và tăng khả năng giới thiệu về thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp qua lối truyền miệng. Logo phải giúp khách hàng nhớ rằng doanh nghiệp đại diện cho những giá trị gì.



Sự đơn giản sẽ giúp logo dễ nhớ, nhưng điều thú vị hơn là một chút phá cách trong thiết kế logo sẽ giúp mọi người nhớ đến nó lâu hơn và rành mạch hơn. Nếu như trái táo của Apple không bị khuyết mất đi một chút thì nó có thể dễ bị quên hơn bởi đâu có khác gì hàng triệu quả táo khác. Thêm vào một số yếu tố khác biệt và bất ngờ sẽ giúp logo nổi bật giữa một rừng logo.



4. Thử nghiệm trên thị trường



Sau khi thiết kế xong được vài ba logo, nên tiến hành một số đợt khảo sát thị trường. Cách phù hợp để kiểm nghiệm các mẫu logo khác nhau chính là thực hiện một khảo sát trên mạng thông qua các dịch vụ Mechanical Turk của Amazon với chi phí rất thấp. Chỉ với 10 USD và trong một ngày, bạn có thể nhận được rất nhiều hồi âm, nhận xét từ nhiều người về các logo đó. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người và đừng tự ý phán quyết logo nào tuyệt vời nhất.

Theo Hà LamEntrepreneur/VNE