Ba bạn đọc ở TP.HCM trúng thưởng

Trên mỗi lá thăm gửi về tòa soạn đều được in dòng chữ “Chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM 18 tuổi”, tựa như những tấm thiệp mừng sinh nhật gửi đến Báo. Ngày hôm qua (23-9), cho đến lúc kết thúc chương trình, Báo đã nhận gần 25.000 tấm thiệp như thế và buổi bốc thăm chung cuộc đã diễn ra thật vui với kết quả đầy bất ngờ.

Những người may mắn nhất

“Sao tôi may mắn quá vậy?”, bạn đọc Trần Tu Nghiệp (ngụ 513/7B Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, TP.HCM) cứ liên tục thốt lên khi biết tin mình trúng giải nhất chương trình. Không bất ngờ sao được, trong tổng cộng 24.805 phiếu gửi về, ban tổ chức đã chọn... trúng lá thăm mang tên anh. Mới hồi cuối tháng 7 đây thôi, anh Nghiệp là một trong năm người trúng thưởng đợt bốc thăm thứ ba với phần quà là một chiếc điện thoại Nokia 2630. “Thì đợt này tôi cũng gửi phiếu để tham gia cho vui, ai ngờ lại trúng nữa. Giải thưởng lần này là một thẻ ATM trị giá 10 triệu đồng. Cảm ơn người đã bốc lá thăm cho tui nhé!”.

Còn giải nhì thuộc về bạn đọc Trần Đăng Doanh (ngụ 220/52 Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM). Em trai của anh Doanh hồ hởi kể: “Anh tôi ngày nào cũng đọc Pháp Luật TP.HCM. Ảnh đọc xong rồi thì tui đọc ké. Tui thích nhất là những bài viết phân tích sâu về pháp luật hoặc nói những điều gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Lát nữa ảnh đi làm về, tui sẽ báo tin trúng thưởng cho ảnh ngay. Chắc ảnh mừng lắm!”.

Rất bất ngờ khi bạn đọc trúng giải ba (một thẻ ATM trị giá ba triệu đồng) ngụ tại TP.HCM. Anh là Lê Thành Hưng - cán bộ tư pháp UBND xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Anh Hưng nói: “Xã An Thới Đông của tôi có sáu ấp. Mỗi ngày xã đều phát một tờ Pháp Luật TP.HCM xuống từng ấp để đưa về tủ sách pháp luật”. Riêng anh, anh đọc Báo không chỉ đơn thuần để biết tin tức mà còn vì “tôi luôn chịu khó bổ sung kiến thức pháp luật để phục vụ cho công tác của mình. Rất tiếc là do thời gian hạn chế nên tôi chưa thể tham gia cuộc thi À Ra Thế của Báo. Mai đây, tôi sẽ cố gắng góp mặt cho vui”.

Chẳng hẹn mà nên, bạn đọc trúng giải thưởng hàng ngày của ngày 23-9 cũng là cư dân TP.HCM. Anh tên là Trang Sĩ Đạt, ngụ C5/34 khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Năm nay 20 tuổi, Đạt đang là sinh viên khoa Khoa học máy tính, Trường đại học Kinh tế công nghiệp Long An. Lúc phóng viên gọi điện thoại báo tin, Đạt đang đi học. Mẹ Đạt cho biết: “Đạt rất chịu khó đọc Báo hàng ngày. Nó cặm cụi gửi phiếu bốc thăm mà tui đâu có biết!”.

Nhiều ủng hộ viên nhiệt tình

Đó là những bạn đọc đã đến tham dự chương trình và bốc thăm chọn ra những người may mắn nhất. Trong số đó có một nhóm sinh viên đến từ Trường đại học Hồng Bàng. Trong lúc chờ buổi bốc thăm diễn ra, các bạn ngồi đọc Báo và ríu rít bình luận. Bạn Phạm Bảo Ân, 20 tuổi (người bốc lá thăm may mắn cho bạn đọc Trang Sĩ Đạt) nói: “Tôi thích đọc Pháp Luật TP.HCM vì Báo có những phóng sự hay, đã nói chuyện gì thì nói cho đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, đôi lúc Báo còn hơi khô cứng”.

Bạn đọc Ngô Kiều Hạnh đang ngồi kế bên đồng tình: “Phải chi tờ báo ngày Chủ nhật có đăng tải truyện ngắn thì chắc sẽ “mướt mát” hơn. Tôi cũng thích những tin, bài trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được đăng tải thường xuyên hơn nữa”.

Mong rằng tờ báo trên tay các bạn không chỉ đem đến kiến thức bổ ích về pháp luật, những thông tin cần biết về các khía cạnh đa dạng trong đời sống mà còn là người bạn thân thiết của mỗi bạn đọc.