Bà bầu lừa mua vé máy bay lấy tiền sinh con

Đầu giờ chiều 9/6, có một phụ nữ bụng mang bầu lặc lè đi taxi đến phòng bán vé máy bay của Cty TNHH B.N (đường Lê Đình Dương, TP.Đà Nẵng) đưa ra một vé máy bay và nói với nhân viên bán vé là chị ta có việc đột xuất, không thể đi chuyến bay này nên xin được trả vé và nhận lại tiền. Do đã được nhân viên một khách sạn ở Q. Sơn Trà điện báo về dấu hiệu lừa đảo trong trường hợp này nên phòng vé đã giữ người phụ nữ lại và báo cho cơ quan CA. Sau khi làm thủ tục ban đầu, chiều cùng ngày, CAP Phước Ninh (Q. Hải Châu) đã chuyển đối tượng cho CAP An Hải Bắc (Q. Sơn Trà) để làm rõ.



Qua đấu tranh của CAP, người phụ nữ khai tên là Phạm Thị Kim Loan (1978, trú thôn 6, TT Diên Khánh, H. Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Loan khai đã ra Đà Nẵng bằng ô-tô từ ngày 7/6/2010, sau đó đón taxi đến khách sạn Blue Snow (đường Phạm Văn Đồng, P. An Hải Bắc) thuê phòng. Khi nhân viên lễ tân yêu cầu khách phải đưa chứng minh nhân dân để làm thủ tục thuê phòng thì Loan cho biết: Cô đi cả gia đình gồm 6 người, giấy tờ tùy thân của cô đều để trong túi xách do người nhà giữ, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa là họ cũng sẽ đến đây.





Phạm Thị Kim Loan đang khai báo tại cơ quan CA.

Vì thế, Loan đặt sẵn 2 phòng và xuất trình cho nhân viên khách sạn 1 thẻ nhân viên kế toán mang tên Nguyễn Thị Kim Loan, công tác tại Cty du lịch Hồng Bàng, TPHCM để làm tin (sau này Loan khai đã nhặt được thẻ này trên đường đi). Thấy người khách bụng mang dạ chửa, lại khệ nệ với 2 túi xách to tướng nên nhân viên khách sạn cũng thông cảm và bố trí trước cho cô ta 1 phòng để nghỉ ngơi.Được một lát, Loan điện thoại từ phòng nghỉ xuống lễ tân của khách sạn nhờ mua 1 vé máy bay tuyến Đà Nẵng - Hà Nội và bảo ghi tên người đi máy bay là Vũ Quý. Giúp khách đặt vé xe, vé máy bay vốn là việc bình thường nên nhân viên khách sạn gọi điện cho phòng vé mang đến 1 vé máy bay theo đúng yêu cầu của khách. Khi được lễ tân khách sạn điện thoại thông báo là mang tiền xuống nhận vé máy bay, Loan lấy lý do trong người không được khỏe và nhờ lễ tân khách sạn trả tiền hộ, sau này sẽ thanh toán cùng với tiền phòng.Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Loan xuống quầy lễ tân, sau khi xem tấm vé máy bay, Loan cho biết trên vé đã ghi sai tên người đi máy bay và nhờ đổi lại. Nhân viên khách sạn điện sang hỏi phòng vé thì được biết chi phí để đổi vé là 50 ngàn đồng. Loan lên phòng một lúc rồi quay xuống nói với nhân viên lễ tân là đã nhờ được một người bạn ở TPHCM đổi vé mà không tốn tiền, sau đó Loan mượn tấm vé máy bay để mang sang phòng Internet ngay trong khách sạn để email tấm vé cho người bạn nhờ đổi.Thừa lúc các nhân viên khách sạn không để ý, Loan gọi taxi yêu cầu chở đến Cty TNHH B.N để trả lại vé máy bay. Sau khi thu khoản phí 135.000 đồng, nơi bán vé đã hoàn trả lại cho Loan số tiền 1.299.000 đồng. Nhận được tiền, Loan không quay về lại khách sạn Blue Snow mà đón taxi đến một khách sạn khác tại đường Nguyễn Văn Thoại (Q.Sơn Trà, ĐN).Tại đây, Loan cũng soạn lại bổn cũ, nhờ nhân viên khách sạn đặt mua hộ vé máy bay, sau khi nhận vé cũng tìm cách bỏ trốn. Nhân viên khách sạn đã phát hiện thủ đoạn của Loan và điện thoại thông báo cho phòng bán vé, khi đối tượng đến trả vé thì bị bắt giữ.Theo lời khai của Loan thì cô ta chưa có chồng nhưng hiện đã mang thai đến tháng thứ 9, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền trả tiền thuê phòng ở Khánh Hòa nên tính ra Đà Nẵng tìm một nhà tình thương nào đó để nương tựa khi sinh nở. Đến nơi, lạ cảnh lạ người, lại không có tiền nên Loan nảy sinh ý định kiếm tiền bằng việc đến các khách sạn thuê phòng rồi lừa đảo bằng việc nhờ mua vé máy bay, sau đó trả lại để chiếm đoạt tiền hoàn vé, nhưng mới đến “phi vụ” thứ 2 thì bị phát hiện.Theo đại úy Trần Nam Hưng - Phó Trưởng CAP An Hải Bắc thì đây là thủ đoạn mới của bọn tội phạm, các khách sạn, nhà nghỉ cần cảnh giác để không trở thành các nạn nhân tiếp theo.

