Ba chiến sĩ công an bị bắn trọng thương khi làm nhiệm vụ

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu (đeo kính) - PGĐ Công an Nghệ An - thăm hỏi các chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: Đức Minh)

Thực hiện kế hoạch 109 của Bộ Công an về tấn công vũ trang các đối tượng buôn bán ma tuý có vũ khí xuyên quốc gia, vào khoảng 1 giờ sáng nay (26/5), tại bản Cò Pảo, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, lực lượng cảnh sát Phòng chống ma tuý PC 17 - Công an Nghệ An đã triệt phá một ổ nhóm buôn bán vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, bắt giữ 3 đối tượng, thu 2 bánh heroin, một quả lựu đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Phát hiện các đối tượng lọt vào ổ phục kích, 11 cán bộ chiến sĩ phòng chống ma tuý do thượng tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC 17 - chỉ huy áp sát và bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật.

Trong lúc giằng co, bất ngờ một số đối tượng khác đang ẩn nấp cảnh giới đã xả súng vào đội hình truy bắt khiến 3 chiến sĩ bị thương; gồm Đại uý Nguyễn Đức Cường - Đội trưởng đội 4; Trung uý Cao Đức Long - chiến sĩ đội 2 và Thiếu uý Lê Đức Hùng - trinh sát đội 3.

Để bảo toàn lực lượng và bắt gọn các đối tượng cùng tang vật, tổ công tác đã đồng loạt nổ súng trấn áp nên các đối tượng cảnh giới đã rút chạy vào rừng.

Mặc dù bị đạn bắn xuyên ổ bụng nhưng Đại uý Nguyễn Đức Cường và tổ công tác vẫn bắt gọn 3 đối tượng là Lầu Vả Rùa (SN 1968, quốc tịch Lào); Lầu Bá Xông (SN 1976, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Kha Thị Huệ (trú huyện Tương Dương, Nghệ An).

3 chiến sĩ bị thương được chuyển đến sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương. Cùng trưa 26/5, các chiến sĩ được chuyển về Bệnh Viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận số hêroin trên chúng mua từ Lào và đang trên đường đưa về Nghệ An tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ. Bước đầu xác định đối tượng cảnh giới bắn bị thương lực lượng PC 17 là Vừ Bá Của, quốc tịch Lào.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

