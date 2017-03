Bà cụ 78 tuổi bị hàng xóm đánh gãy tay

Hơn tháng nay, nhiều người dân ngụ ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai rất quan tâm đến việc bà Đặng Ngọc Điền (78 tuổi) bị người hàng xóm đánh gãy tay.

Từ ngoài quốc lộ 51 hướng đi Vũng Tàu hỏi thăm nhà bà Điền, phóng viên được nhiều người nhiệt tình chỉ giúp, đồng thời mọi người cũng kể lại chuyện bà bị đánh. Chị B., ở gần nhà bà Điền, cho biết: “Cụ Điền hiền lành, không bất hòa với ai. Cụ sống cùng người cháu gái nhưng người này đi làm công nhân tối mới về, người thân thì ở xa. Tuy tuổi cao nhưng cụ Điền vẫn khỏe, minh mẫn, hằng ngày vẫn đi chợ. Từ ngày bị đánh, sức khỏe cụ suy giảm hẳn”.

Nhà bà Điền nằm sâu trong một con đường đất nhỏ, xung quanh là vườn tược, cây cối và chỉ có vài căn nhà. Trước đây, bà Điền và hộ hàng xóm là ông Phạm Văn Tình có thỏa thuận về cách xử lý hàng tre nằm giữa khu vườn của hai nhà. Theo đó, nếu tre mọc nghiêng qua vườn nhà ai, người đó được phép chặt.

Đầu tháng 8-2009, bà Điền đã nhờ người đến chặt năm cây tre nhỏ nghiêng sang đất mình để bà làm lại hàng rào vườn nhà bị hỏng. Lúc chặt tre, ông Tình có nhìn thấy và không có ý kiến gì. Nhưng đến sáng 12-8, ông Tình lại sang hỏi vì sao chặt mà không thông qua ông. Bấy giờ, bà Điền mới nhắc lại thỏa thuận trước đây. Nhưng ông Tình đã xông tới tát bà Điền, giật cây gậy mà bà đang chống để đánh bà khiến bà bị ngã. Không may, trong lúc đưa hai tay lên đỡ thì bà Điền bị gậy quất trúng...

Nhắc lại câu chuyện, bà Điền không kìm được nước mắt: “Thấy tôi chảy máu, ông Tình không đánh tôi nữa mà bỏ đi. Do nhà không có ai nên tôi cố bò lết một đoạn dài ra tới nhà bà tổ trưởng và người con của bà này đã chở tôi đến công an xã. Thấy tôi bị thương nặng, công an xã đưa tôi đến trạm xá rồi chuyển đến bệnh viện huyện... Sau hơn mười ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, gia đình ông Tình vẫn không đến hỏi thăm tôi. Chỉ khi có kết quả giám định, họ mới qua đề nghị đưa tiền hỗ trợ nhưng tôi không nhận...”.

Hiện cổ tay trái bà Điền còn đang bó bột, chân phải rất yếu... Giờ bà chỉ có thể nằm trên võng, đi lại phải có người đỡ, đêm ngủ không tròn giấc vì đau nhức khắp người.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, bà Điền nhập viện do bị đả thương, phải bó bột cổ bàn tay trái. Đầu gần đốt ngón tay cũng bị gãy. Cơ quan giám định pháp y cũng kết luận chấn thương của bà Điền là do vật tày gây ra, tỷ lệ thương tật tạm thời là 13%.

Trao đổi với phóng viên chiều 11-9, Trung tá Trần Minh Hồng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Long Thành, cho biết: “Công an huyện đang thụ lý, điều tra vụ việc của bà Điền. Ban đầu, công an xã vội chuyển bà Điền đi điều trị mà không lập biên bản xem xét kỹ các thương tích của bà. Phía ông Tình lại không thừa nhận có việc đánh bà cụ, chỉ nói có giằng cây gậy nên bà cụ tự té ngã, chống tay xuống đất. Chúng tôi đang xác minh từ các nhân chứng đã chở bà cụ đi cấp cứu và xem xét thêm các giấy tờ của bệnh viện. Khi nào có kết quả chính xác, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định”.