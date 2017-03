Ba học sinh chết đuối trên cái ao vô chủ?

Ba cái chết thương tâm vì hố công trình Chiều 2-11, một vụ tai nạn thương tâm khiến ba em học sinh lớp 7 ở Diên Khánh (Khánh Hòa) chết thảm. Đó là ba em Nguyễn Xuân An Khang (ở xã Diên An), Phạm Minh Huy và Trần Minh Trung (ở xã Diên Toàn) đều cùng 12 tuổi. Trên đường đi học về, các em nô đùa rồi chẳng may lọt xuống hố công trình đang thi công trên đoạn đường Nha Trang - Diên Khánh (đoạn thuộc xã Diên An). Tại đây, các em đã rơi xuống một hố nước sâu và chết đuối. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương mới vớt được thi thể của ba em. Được biết đây là cái hố hình thành do đơn vị thi công đào lấy đất tại công trình làm đường Nha Trang - Diên Khánh.