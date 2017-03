Bà Rịa-Vũng Tàu: Đấu giá lố gần 200 m2 đất

Nhiều năm nay, đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ly (ngụ phường 6, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về việc cơ quan thi hành án (THA) đấu giá sai nhà, đất của bà vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết.

Mất nhà thế chấp

Tháng 12-1995, vợ chồng bà Ly thế chấp căn nhà của mình (tọa lạc tại phường 1, TP Vũng Tàu) cho Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để vay 200 triệu đồng. Thời hạn vay là ba tháng. Vì vợ chồng bà Ly không có khả năng trả nợ nên Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh đã khởi kiện họ ra tòa án tỉnh để đòi nợ.

Tháng 10-1996, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định công nhận việc hòa giải thành giữa vợ chồng bà Ly với Công ty Vàng bạc đá quý tỉnh. Theo đó, công ty chấp thuận cho vợ chồng bà Ly được gia hạn thời gian trả nợ vào cuối năm 1996. Hết hạn này, công ty được quyền phát mãi căn nhà của vợ chồng bà Ly để cấn trừ nợ.

Tháng 4-1997, Phòng THA tỉnh đã kê biên, định giá rồi sau đó bán đấu giá nhà của bà Ly. Kết cục, ông giám đốc công ty vàng bạc đã trúng đấu giá căn nhà với giá 310 triệu đồng và được cấp giấy chủ quyền nhà, đất.

Hủy kết quả đấu giá?

Theo bà Ly, Phòng THA tỉnh đã bán đấu giá nhà của gia đình bà với giá “bèo” và sai quy định. Mặc dù bà còn nhiều tài sản khác có giá trị nhưng THA tỉnh đã không kê biên...

Tháng 4-1999, Cục Quản lý THA dân sự - Bộ Tư pháp có công văn khẳng định quy trình THA của Phòng THA tỉnh là đúng quy định. Nếu cho rằng THA tỉnh đã làm thất thoát một số tài sản của mình, bà Ly có quyền yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết. Không bằng lòng với nội dung trả lời này của Cục THA, bà Ly tiếp tục khiếu nại...

Sau đó, công an tỉnh đã vào cuộc. Đến tháng 8-1999, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã điều tra được hàng loạt sai phạm ban đầu của Phòng THA tỉnh trong việc bán đấu giá căn nhà của bà Ly. Cụ thể, cơ quan này đăng báo bán đấu giá nhà của bà Ly với diện tích gần 120 m2 trong khi trên thực tế đất của bà Ly rộng hơn 300 m2. Chẳng hiểu sao THA tỉnh chỉ nêu diện tích nhà mà không nêu diện tích đất và cũng không đưa ra giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá. Chưa hết, khi việc bán đấu giá đã diễn ra thì THA tỉnh mới đăng báo bán đấu giá lần hai; người tham gia đấu giá chỉ đăng ký mua trước hai ngày... Công an tỉnh yêu cầu VKS tỉnh kháng nghị việc bán đấu giá không khách quan của Phòng THA tỉnh.

Hàng loạt sai phạm

Nhưng rồi vụ việc vẫn không được giải quyết dứt khoát. Tháng 9-2004, VKS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mới có công văn kết luận sai phạm của THA tỉnh. Theo VKS, ngoài những sai phạm như công an tỉnh đã kết luận nêu trên, Phòng THA tỉnh còn thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Chẳng hạn, trong hồ sơ lưu không có biên bản định giá nhà, không có các giấy tờ quan trọng khác. Phòng THA tỉnh không kê biên, định giá hết các tài sản có giá trị của gia đình bà Ly, gây thất thoát nhiều tài sản, trong đó có chiếc xe hơi bốn chỗ. Buổi đấu giá thiếu nhiều đại diện ban, ngành theo đúng quy định và nhà, đất của bà Ly đã được bán với giá quá thấp. Ông giám đốc công ty vàng bạc đá quý lợi dụng tình cảnh khó khăn của người vay nợ làm văn bản hối thúc Phòng THA tỉnh giao nhà cho công ty quản lý để mua nhà của bà Ly...

Từ các lý do trên, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đề nghị VKSND tối cao kháng nghị, hủy bỏ việc bán đấu giá nhà trên để tổ chức bán đấu giá lại... Tuy nhiên, VKSND tối cao đã không phản hồi. Đến tháng 3-2005, khi trả lời khiếu nại của bà Ly, VKSND tỉnh vẫn khẳng định Phòng THA tỉnh đã có nhiều sai phạm. Viện hướng dẫn bà Ly liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh để được giải quyết. Đến Sở thì bà lại được hướng dẫn khởi kiện ra tòa án.

Đến tháng 7-2006, TAND tỉnh đã trả lại đơn kiện của bà Ly với lý do TAND tối cao chưa có hướng dẫn việc giải quyết các vụ án đòi cơ quan THA bồi thường thiệt hại.

Bà Ly đau khổ: “Gia đình tôi trước đây khá giả nhưng vì thiếu món nợ nhỏ mà phải chịu cảnh mất nhà, hơn 30 nhân khẩu phải đi thuê chỗ ở gần mười năm nay. Đến bao giờ các cơ quan chức năng mới thụ lý, giải quyết khiếu nại của tôi?”.