Bà Rịa-Vũng Tàu: Hai bị cáo định tự vẫn tại tòa

Ngày 8-5, ngay sau khi TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tuyên án, hai trong sáu bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản đã đập đầu vào vành móng ngựa định tự vẫn vì cho rằng mình bị oan. Một bị cáo tuy được tuyên xử số ngày tù bằng thời gian tạm giam (tức được trả tự do ngay tại phiên tòa) vẫn nói mình bị oan...

Từ trộm chó ra trộm xe

Hồ sơ vụ án thể hiện: Cuối tháng 9-2006, Trần Văn Tâm và người bạn là Nguyễn Quốc Thắng (ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức) bị công an xã Quảng Thành, huyện Châu Đức bắt quả tang khi đang trộm chó. Sau khi làm việc với công an, Tâm, Thắng khai nhận đã nhiều lần cùng với bốn đồng bọn ở các xã gần đó đi trộm xe gắn máy.

Tháng 4-2007, VKSND huyện Châu Đức truy tố Tâm, Thắng và đồng bọn ra tòa về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, từ tháng 11-2005 đến tháng 9-2006, Tâm cùng bốn đồng bọn khác thực hiện 18 vụ trộm xe gắn máy trên địa bàn huyện để bán lấy tiền tiêu xài. Bọn Tâm đã bán cho Nguyễn Phước Lộc bảy chiếc. Khi thực hiện hành vi phạm tội, có bị can chưa đủ 18 tuổi.

Tháng 6-2007, TAND huyện Châu Đức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Tại phiên tòa, các bị cáo đều kêu oan và không thừa nhận đã có hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố. Một bị cáo là Trần Bảo Hiền cho biết bản thân chỉ trộm một xe gắn máy. Sau khi xem xét, tòa cho rằng các bị cáo đã trộm 14 chiếc xe gắn máy (giảm được bốn chiếc so với cáo trạng). Tòa phạt Trần Văn Tâm 42 tháng tù, các đồng bọn khác của Tâm lần lượt bị từ hai năm đến bốn năm tù. Các bị cáo đã kháng cáo kêu oan.

Tháng 9-2007, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử phúc thẩm vụ án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, tòa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do việc điều tra, thu thập chứng cứ chưa rõ ràng, đầy đủ. Bị cáo Nguyễn Bảo Hiền chưa thành niên (17 tuổi) nhưng khi hỏi cung lại không có luật sư tham gia là vi phạm tố tụng... Tòa án tỉnh trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.

Tháng 1-2008, VKSND huyện Châu Đức ra cáo trạng mới, tiếp tục truy tố Tâm cùng đồng bọn ra tòa về tội trộm cắp tài sản với 14 lần trộm xe gắn máy. Lần này thì TAND huyện Châu Đức lại trả hồ sơ với yêu cầu cơ quan điều tra cần làm rõ một số nội dung như trong từng vụ có ai tham gia; trước khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị can có bàn bạc, thống nhất với nhau hay không; ai tổ chức, ai thực hành; các bị can dùng công cụ, phương tiện nào để trộm xe. Tòa này cũng đề nghị phải làm rõ vai trò của Lộc vì Lộc tiêu thụ xe gian nhiều lần nhưng VKS lại miễn truy tố ....

Có oan hay không?

Sau khi điều tra bổ sung, VKSND huyện vẫn giữ nguyên bản cáo trạng đã truy tố trước đó. Riêng đối với Lộc, tuy đã nhiều lần mua xe gian của bọn Tâm nhưng vì Lộc có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên Lộc được miễn trách nhiệm hình sự.

Ngày 8-5, TAND huyện Châu Đức xử sơ thẩm lần hai. Các bị cáo vẫn đồng loạt kêu oan và không nhận tội. Lần này, VKSND huyện chỉ truy tố các bị cáo sáu vụ trộm cắp xe (giảm được tám vụ so với cáo trạng mới) vì lời khai của các bị cáo còn mâu thuẫn. Cuối cùng, tòa này đã tuyên xử các bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. Hai bị cáo Tâm, Thắng bị xử phạt hai năm tù, các bị cáo khác lần lượt bị phạt từ một năm bảy tháng hai ngày tù đến hai năm bốn tháng tù. Ngoài ra, tòa cũng nhận định việc miễn trách nhiệm hình sự cho Lộc về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là chưa phù hợp. Tòa này kiến nghị VKS tỉnh xem xét lại quyết định đình chỉ điều tra bị can Lộc của VKS huyện.

Lại lần nữa các bị cáo không đồng ý với cách xét xử của tòa sơ thẩm và luôn miệng kêu oan. Chính Lộc cũng cho rằng mình không mua xe gian. Có lẽ vì bản án vẫn chưa làm sáng tỏ một số tình tiết buộc tội cần thiết. Chẳng hạn như trong các vụ phạm tội đã nêu trên, ai là người thực hành, ai là người giúp sức, các bị cáo đã dùng công cụ, phương tiện gì để trộm cắp xe...

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc kết quả xét xử phúc thẩm.