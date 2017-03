Bà Rịa-Vũng Tàu: Một cái chết chưa rõ nguyên nhân

Hơn tháng nay, ông Bùi Thân (ngụ thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mất ăn mất ngủ vì con mình là Nguyễn Sơn Lâm (22 tuổi, đội trưởng đội dân phòng của xã) chết không rõ nguyên nhân.

Cái chết trong đêm

Theo lời kể của ông Thân, khoảng 22 giờ ngày 21-3, anh Lâm có công việc phải lên xã. Được một lát, bạn anh Lâm và những người gần đó thấy anh bị bốn công an xã rượt đuổi... Khoảng một tiếng sau, trưởng công an xã và một số công an xã đến nhà báo tin anh Lâm “bị tai nạn giao thông chết rồi!”.

Hoảng hồn, ông Thân ra hiện trường thì thấy xác con mình nằm ở dưới cống đường đang làm. Trên thân thể anh Lâm có nhiều thương tích ở lưng, tay, chân, bụng và ngực. Ông Thân nghi ngờ con mình chết không phải do bị tai nạn giao thông mà có thể là bị ai đó giết chết rồi làm giả hiện trường tai nạn...

Cũng theo ông Thân, anh Lâm là người biết rõ đoạn đường đang thi công trên có cống nước rất sâu. Thành thử không thể có chuyện anh Lâm lao xe xuống cống mà chết. Hơn nữa, khoảng cách từ trên mặt cống đến chỗ anh Lâm nằm chết cách xa khoảng 15 m và có hai tầng đất nên không thể có chuyện anh ấy lao xe xa như vậy mà xe chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Chưa xác định được nguyên nhân

Ông Vũ, người cho trưởng công an xã Láng Lớn mượn điện thoại di động để gọi cho công an viên khác đuổi theo anh Lâm, nhớ lại: Tối hôm xảy ra vụ việc, ông đang ngồi gọi điện thoại thì thấy một xe máy chạy vào đường đất. Một lúc sau, ông trưởng công an xã chạy tới yêu cầu ông cho mượn điện thoại. Khi đang bấm số giùm trưởng công an xã, ông nghe ông này nói “ Nó đã chạy trốn ra đường đất rồi”.

Trao đổi với Báo Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Hiệp, quyền Trưởng công an xã Láng Lớn, cho biết: “ Tối đó, tôi trực ở cơ quan. Khoảng 22 giờ, tổ tuần tra công an xã báo anh Lâm chạy xe máy với tốc độ cao và không đội mũ bảo hiểm nên công an xã đã đuổi theo. Khoảng một tiếng sau, tổ tuần tra báo anh Lâm đã chết vì bị ngã xuống cống đang làm...”.

Theo thượng úy Lâm Văn Long, điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cơ quan này đang phối hợp với công an huyện xác minh, làm rõ vụ việc. Theo kết quả điều tra ban đầu, anh Lâm bị công an xã đuổi bắt với lý do như quyền trưởng công an xã đã nêu. Tại thời điểm này, cơ quan giám định chưa công bố kết quả trưng cầu giám định pháp y nên cơ quan thẩm quyền chưa có cơ sở ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.