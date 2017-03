Bà Rịa-Vũng Tàu: Một cảnh sát đánh nhầm người vô can

Khoảng 0 giờ 30 ngày 24-9, anh Trần Thanh Tuấn (ngụkhu phố Long Phượng, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) chạy xe máy đi mua cơm về cho người em trai. Khi chạy gần đến tiệm bánh mì, bất ngờ anh bị chệnh choạng tay lái. Thì ra có ai đó ở phía sau đã đánh mạnh vào mũ bảo hiểm của anh!

Tai bay vạ gió

Anh Tuấn vội thắng xe lại và phát hiện có bốn người, gồm ba người mặc sắc phục dân phòng màu xanh và một cảnh sát khu vực (Công an thị trấn Long Điền) tên là H. Chính anh H. đã trực tiếp dùng cây đánh anh Tuấn.

Vốn chẳng có mâu thuẫn và chưa từng làm điều gì sai quấy với cảnh sát H. nên anh Tuấn chắc như in là anh H. đã có sự nhầm lẫn. Lập tức, anh Tuấn đã la lên để phản đối. Nhưng anh H. vẫn tiếp tục đạp vào anh Tuấn khiến anh và xe máy bị ngã. Do quá đau, anh Tuấn đưa tay trái lên đỡ thì bị anh H. đánh trúng tay. Sau đó, anh Tuấn bị khóa tay lại và bị điệu đến trụ sở công an thị trấn. Tại đây, khi đi từ dưới đất lên lầu, anh H. tiếp tục đánh anh Tuấn. Cho đến khi có người nói với anh H. “Ông đánh nhầm người rồi!” thì anh Tuấn mới được thả ra. Bấy giờ, anh H. chỉ “Xin lỗi!” rồi bỏ mặc anh Tuấn tự chạy xe về nhà khi tay đang bị đau... Theo khẳng định của anh Tuấn thì khi đánh anh, người anh H. có mùi rượu.

Chỉ vì chạy trùng xe

Sáng hôm sau, gia đình đã đưa anh Tuấn đến Bệnh viện Bà Rịa để chụp ảnh và bó bột. Sau đó, do quá đau nhức, anh Tuấn phải đi TP.HCM điều trị. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, anh Tuấn bị gãy 1/3 xương trụ trái, phải mổ để ghép lại và hai năm sau thì phải mổ lần nữa để rút đinh ra.

Theo những người hàng xóm, anh Tuấn là người hiền lành, không gây mâu thuẫn với ai. Trước khi bị thương, anh làm việc tại một cơ sở sản xuất nước mắm. Nay anh buộc phải nghỉ làm vì cánh tay vẫn chưa thể cử động bình thường.

Tại sao anh H. lại đánh anh Tuấn? Sau khi điều tra vụ việc, công an thị trấn ghi nhận: Anh H. vốn có mâu thuẫn với người em trai của anh Tuấn và anh H. đã nhầm anh Tuấn với người em trai này (!). Đêm xảy ra sự việc, khi ngồi nhậu tại quán karaoke, em trai của anh Tuấn đã gây xích mích với anh H. Người em đó đã dùng gạch ném anh H. nhưng bị trật. Lát sau, khi người em về nhà, anh H. đã đi tìm... Cùng lúc, anh Tuấn đang chạy xe (mà người em đã chạy trước đó) đi mua cơm. Tưởng nhầm anh Tuấn là đối phương nên anh H. đã ra tay “trả thù”.

Không chỉ xin lỗi là xong

Được biết, sau khi xảy ra sự cố trên, gia đình cảnh sát H. và công an thị trấn đã đến xin lỗi anh Tuấn. Đến nay, phía anh H. đã gửi 10 triệu đồng để phụ anh Tuấn chi phí chữa trị vết thương. Tuy nhiên, theo gia đình anh Tuấn thì bất kỳ ai cũng không thể vô cớ đánh người rồi sau đó chỉ cần bồi thường thiệt hại là xong. Gia đình anh Tuấn đề nghị lãnh đạo Công an thị trấn Long Điền phải có biện pháp xử lý hành vi sai phạm nêu trên của H.

Làm việc với Báo Pháp Luật TP.HCM vào sáng 17-10, thượng tá Trần Quang Pha - Phó Trưởng Công an huyện Long Điền cho biết: “Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng thì tỷ lệ thương tật của anh Tuấn dưới 11%. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là phải xử lý cán bộ sai phạm thật nghiêm khắc để làm gương. Tuần tới, chúng tôi sẽ đề ra hướng xử lý và báo cáo cụ thể với công an tỉnh”.