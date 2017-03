Bà Rịa-Vũng Tàu: Một ôsin bị chủ đánh đập

Trên đầu và lưng nạn nhân có rất nhiều vết sẹo. Có vết đã cũ, có vết mới lên da non. Công an phường 3 đã chuyển hồ sơ lên Công an TP Vũng Tàu để nơi đây tiếp tục điều tra.

Một nguồn tin của Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết có một nữ phụ việc trong quán ăn PCĐ (phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thường xuyên bị chủ đánh đập, hành hạ. Phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã phối hợp ngay với các cơ quan chức năng tại địa phương để làm rõ thực hư. Người đầy vết sẹo do bị chủ đánh? Nạn nhân tên L., sinh năm 1977, quê ở xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hôm qua (15-10), Công an phường 3, TP Vũng Tàu đã mời chị L. đến làm việc. Theo ghi nhận của cơ quan này thì trên đầu và lưng chị L. có rất nhiều vết sẹo, có vết đã cũ, có vết mới lên da non. Lúc đầu do lo sợ, chị L. không dám nói gì cả. Nhưng sau khi được nhiều người động viên, chị đã kể lại sự việc. Theo chị L., chính bà H. - chủ quán nơi chị đang phụ việc đã dùng mặt nghiêng của chiếc đũa bếp gây ra cho chị các vết thương trên. Đôi khi bà H. cũng dùng tay vả vào mặt chị L. Lần gần đây nhất là khoảng cuối tháng 9, bà H. đã dùng đũa bếp đánh lên đầu chị. Tình trạng này diễn ra đã lâu. Mỗi khi chị làm sai việc gì hay bà H. có điều bực dọc trong người là bà lại đánh chị. Do bà H. chỉ đánh chị ở phía sau bếp nên nhiều nhân viên khác trong quán không hay biết gì. Khoảng năm 2003, qua lời giới thiệu của một người cùng quê, chị L. đã vào Vũng Tàu và đến quán ăn trên xin việc làm. Hoàn cảnh riêng của chị có nhiều trắc trở và chính bà H. đã cưu mang chị. Chị L. đã từng bỏ sang quán khác để làm và mới quay về làm lại cho quán bà H. khoảng một năm rưỡi nay. Chị L. phụ việc làm bếp với mức lương thỏa thuận miệng 800 ngàn đồng/tháng. Tuy nhiên, do ở luôn trong nhà bà H. nên chị còn phải làm thêm nhiều việc khác như lau chùi, dọn dẹp, giặt đồ... Chị L. không trực tiếp nhận lương hàng tháng mà gửi lại bà H. cất giữ. Chỉ khi nào có việc cần chi tiêu, chị mới “xin” bà. Theo lời kể của những người hàng xóm và xác nhận của chị L., hàng ngày chị rất ít khi được ra ngoài hoặc đi đâu xa. Nếu phải ra ngoài mua đồ thì chị phải tranh thủ để về nhà ngay. Làm việc nhiều nhưng ít được nghỉ ngơi nên người chị gầy gò, da xanh nhợt, sụt gần 20 kg so với hồi mới vào. Hiện giờ, những khi trở trời, lưng và đầu chị L. đau nhức dữ dội nhưng chị không dám thổ lộ với ai, chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Có lần chị L. đã tìm cách gửi thư nhờ gia đình cứu giúp nhưng không thấy hồi âm. Chủ quán phủ nhận Thật bất ngờ khi chủ quán H. đang là người giữ nhiều chức vụ tại địa phương. Khi làm việc với công an phường vào chiều cùng ngày, bà H. khẳng định không có việc bà ngược đãi và đánh chị L. Bản thân bà không biết gì về những vết thương trên người chị L. Bà H. phỏng đoán trước đây có người đến đòi nợ và đánh, phóng dao vào đầu, chân, háng, rồi còn dùng ghế đập vào đầu chị L. Đây có thể là nguyên nhân gây ra các vết thương. Ngoài ra, chị L. có tật hay ngủ gật nên có thể đã đụng đầu vào đâu đó... Vậy còn vết thương ở miệng của chị L.? Với thắc mắc này, bà H. thừa nhận đã vả vào mặt chị L. nhưng chưa đến mức sưng tấy như vậy. Sau đó, do chị L. ngã cầu thang nên mới sưng thêm. Bà cho biết chị L. chỉ mới làm liên tục cho bà sáu, bảy tháng nay và đã nhận một, hai tháng lương. Bà H. khăng khăng là rất thương chị L. và bà đã từng bán nữ trang để lấy một khoản tiền lớn cho chị L. gửi về quê. Tuy nhiên, gia đình và bản thân chị L. lại cho biết không hề nhận được số tiền lớn nào. Một số người hàng xóm của bà H. nói rằng có biết việc chị L. bị bà H. đánh nhưng không có cách nào can thiệp. Một người khác cũng cho hay đã từng nhìn thấy những vết thương trên người chị L. và nghe chị L. kể là bị bà H. đánh... Trung tá Ong Thế Phượng, Phó Công an phường 3, TP Vũng Tàu, cho biết: “Cách đây gần một tháng, chúng tôi có nhận được tin báo của người dân về trường hợp của chị L. Chúng tôi sẽ lập hồ sơ ban đầu và chuyển lên Công an TP Vũng Tàu để nơi đây tiếp tục điều tra”. Mong sớm được về quê với mẹ Nói chuyện với PV qua điện thoại, ông Tình, bác chị L. ở ngoài Thanh Hóa, đã nghẹn lời khi nghe các thông tin không hay về cháu mình. Ông cho biết mẹ chị L. đang bị ung thư giai đoạn cuối. Từ ngày chị L. xa quê, gia đình không có tin tức gì về chị và cứ tưởng chị đã chết hoặc bị đưa sang Trung Quốc. Gia đình không hề biết chị đang ở Vũng Tàu. Các thư từ hay tiền chị L. nói có gửi về mấy năm nay, gia đình không nhận được... Nghe xong câu chuyện kể của người bác, chị L. rất muốn được nhận lại tiền lương để về quê ngay vào sáng hôm sau. Nhưng theo bà H., phải qua 20-10 thì bà mới có thể thu xếp cho chị L. về quê. TRÙNG KHÁNH