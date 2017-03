Ba trẻ chết oan, không ai có trách nhiệm

Không điều tra vụ việc là thiếu trách nhiệm Cái chết của ba đứa trẻ Như, Đạt, Trâm hết sức thương tâm nhưng lại không hề là cá biệt. Trước đây, đã có nhiều cái chết tương tự xảy ra do các đơn vị thi công cẩu thả, không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và con người. Trong các cái chết này, dư luận nhìn thấy có dấu hiệu phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 Bộ luật Hình sự ở chỗ một số người vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây ra cái chết cho người khác. Trách nhiệm cơ quan điều tra là phải tiến hành điều tra, xem xét tính chất hành vi vụ việc, làm rõ trách nhiệm của người gây ra cái chết oan khuất của ba em bé và khởi tố vụ án, khởi tố bị can khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Trước đây, các cơ quan pháp luật của huyện Long Thành (Đồng Nai) đã xử lý hình sự các đối tượng có liên quan đến cái chết của một em gái do xe va vào cục bê tông cắm cọc tiêu công trình thi công mở rộng quốc lộ 51. Đã có kẻ buộc phải trả giá vì những hành vi tắc trách trong thi công công trình gây ra hậu quả nghiêm trọng. Và chắc chắn rằng nếu ai có hành vi tương tự cũng đều bị truy trách nhiệm đến cùng như thế thì mới mong sẽ không còn xảy ra những cái chết oan uổng làm đắng lòng người ở lại. Nếu cơ quan chức năng thờ ơ không tiến hành điều tra làm rõ là đã thiếu trách nhiệm với dân và gián tiếp bao che, tiếp tay cho kẻ vô trách nhiệm kéo dài hành vi có hại cho xã hội. Trong trường hợp thấp nhất, cơ quan điều tra không tìm ra bằng chứng tội phạm, gia đình nạn nhân có quyền khởi kiện ra tòa yêu cầu phía gây ra thiệt hại phải bồi thường. T.TÂM