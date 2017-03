Bạc Liêu: Cha “biệt giam” con gần ba tháng trời!

Chuyện đau lòng nói trên xảy ra tại ấp Huê II, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu và chỉ mới được phát hiện vào cuối tháng 4-2008. Nạn nhân là anh Trương Văn Tú Anh, 34 tuổi.

80 ngày ngủ... ngồi (!)

Anh Tú Anh đã bị giam giữ ở một căn chòi rộng khoảng 2 m2, nền xi-măng, phía trên lợp lá dừa, mặt sau được che lại bằng vài tấm lá, ba mặt còn lại để trống. Người cha của anh Tú Anh đã đặt anh ngồi chồm hổm ở giữa hai cây cọc sắt cao khoảng 5 cm (được dựng giữa chòi) rồi khóa chặt hai chân, hai tay anh vào hai cọc bằng dây xích lớn khiến anh không thể đứng lên hay nằm xuống. Ở phía dưới chỗ ngồi, người cha đào một đường nhỏ theo kiểu máng xối để dội nước tiểu tiện ra ngoài.

Mấy tháng trước, tuy có nghe đồn anh Tú Anh đã bị gia đình bắt nhốt nhưng mọi người không để ý xem anh bị giam cầm như thế nào. Vụ việc chỉ bắt đầu xì ra sau khi có hai người đi bắt chuột ngang qua khu vườn có căn chòi trên và nghe tiếng anh kêu khát... Hay tin, một người hàng xóm tốt bụng đã lén đến chòi cho anh thức ăn. Sợ anh chết, những người dân đã đến trình báo với UBND xã Vĩnh Thanh. Đêm 1-5, khi lực lượng giải cứu đến nơi thì anh Tú Anh đang trong tình trạng tay chân bị lở loét, rỉ máu, đứng không vững, sức khỏe cạn kiệt, tinh thần bị rối loạn...

Theo lời kể của một dân quân chăm sóc anh Tú Anh, sau một ngày điều trị thì anh Tú Anh bình phục dần và trò chuyện được với mọi người, ai hỏi đến đâu anh trả lời đến đó. Anh nói mình bị nhốt từ mùng 4 Tết (10-2-2008), ăn uống thì bữa có bữa không. Tính ra, anh đã bị “biệt giam” gần ba tháng trời.

Trước đây, gia đình có gửi anh ở Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa. sau ba tháng thì bệnh viện trả về với lý do anh không mắc bệnh và gia đình anh cũng không đóng tiền. Sau khi về nhà, anh bị xích lại và nhốt trong lò sấy lúa. Hôm đó, anh mở được dây xích, đi ra ngoài và cãi nhau với người chị. Anh Tú Anh có chém một nhát dao vào người chị và cha anh cũng chém lại anh một nhát. Khi sờ thấy máu chảy trên đầu mình, anh đã bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy, anh tiếp tục bị gia đình bắt trói, đánh đập rồi đem nhốt ở căn chòi trên.

Sẽ khởi tố người cha

Anh Tú Anh đã từng đi bộ đội. Sau khi xuất ngũ, anh cưới vợ nhưng không được bao lâu thì ly dị. Lấy vợ khác được một thời gian thì anh lại tiếp tục ly dị. Chị Q. - vợ sau của anh Tú Anh cho biết trước đây vợ chồng chị sống hạnh phúc, anh Tú Anh rất yêu thương vợ con. Nhưng không hiểu sao cha mẹ anh luôn đánh mắng anh, buộc anh phải thôi chị. Sức ép của gia đình và những trận đòn oan ức đã buộc anh chị ly hôn khi đứa con mới được 10 tháng tuổi. Chị Q. dẫn con đi xa cũng đã được bảy năm...

Ấy thế, khi chị Q. vào bệnh viện thăm, anh Tú Anh vẫn nhận ra chị và hỏi thăm con. Trong những ngày nằm điều trị, anh cũng hay nhắc tên vợ và con. đôi lúc anh ngồi hát những câu vọng cổ tự mình sáng tác, thoạt nghe ai cũng nghĩ anh đang tâm sự với vợ mình. Khi anh đòi hút thuốc, nghe mọi người bảo chị Q. không cho, anh im lặng, không đòi hút nữa. Một bệnh nhân giường bên kể lại, khi chị hỏi vì sao anh bị gia đình nhốt, anh lẩm bẩm vì đòi rước vợ về...

Tại sao lại nhẫn tâm nhốt con? Ông Trương Văn Đóng, cha nạn nhân, kêu rằng anh Tú Anh bị bệnh tâm thần, mỗi lần thả ra là anh rượt đuổi vợ chồng ông để đánh, chém nên ông phải nhốt lại. Song những người dân xung quanh khẳng định họ chưa bao giờ trông thấy anh lên cơn quậy phá ai bao giờ.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Trưởng khoa Tâm thần, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, anh Tú Anh đang bị rối loạn tâm thần do trầm cảm lâu ngày. Bệnh này có thể chữa dứt được.

Thượng tá Nguyễn Thành Đông, Trưởng Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Ngay sau khi biết tin, Công an huyện đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện và UBND huyện Phước Long đến giải cứu cho nạn nhân, đồng thời bắt giữ ông Đóng. Hiện Công an huyện đang khẩn trương điều tra, chuẩn bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can”.