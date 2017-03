Bãi cát xây dựng làm phiền người dân

Từ đây, xe tải, xe ben vận chuyển hàng bất kể ngày đêm làm người dân trong khu vực khốn khổ vì bụi bặm và tiếng ồn…

Chị Nguyễn Thị Tuyền, một người dân ở đây nói: “Mỗi khi có gió thổi mạnh thì cát bụi bay mù mịt như một sa mạc cát. Người dân thường phải đóng kín cửa nếu không cát bụi theo gió vào đầy nhà”.

Chị Vũ Thị Uyển (khu dân cư Him Lam Nam Khánh), than phiền: Do bị các xe chở đầy cát đá ngày đêm thi nhau cày nát nên đường 817A Tạ Quang Bửu và các đường nội bộ dẫn vào khu dân cư đã xuống cấp nghiêm trọng. Trời nắng, bụi mù mịt; trời mưa thì lầy lội như đường nông thôn. Cát đá rơi vãi đầy mặt đường còn là nguyên nhân gây ra một số vụ tai nạn cho người đi xe máy.

Đường 817A Tạ Quang Bửu bị xuống cấp và đầy cát đá vương vãi. Ảnh: HM

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch UBND phường 5, cho biết: Trong khu vực này có bốn bãi vật liệu xây dựng lớn và đều có giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, qua kiểm tra mới đây, phường và các phòng ban chuyên môn của quận phát hiện có một bãi đăng ký sai địa điểm kinh doanh nên đã tạm yêu cầu ngưng hoạt động. Để giảm thiểu bụi bặm, thời gian qua Công ty Dịch vụ công ích quận đã triển khai quét dọn cát đá vương vãi trên đường nhưng hiệu quả vẫn chưa được như mong muốn vì mới quét xong lại có xe cát đá chạy qua làm rơi vãi tiếp.

“Bức xúc của người dân về việc cát bụi và xe chạy ngày đêm làm đường sá xuống cấp là có thật. Chúng tôi sẽ kiến nghị UBND quận và công an quận có phương án hỗ trợ phường xử lý triệt để vấn đề trên” - bà Hồng nói.

Ông Lê Văn Bạn, Đội phó đội Cảnh sát giao thông-Trật tự-Phản ứng nhanh (Công an quận 8), cho biết: “Đội vẫn thường xuyên chốt chặn, xử lý các lỗi vi phạm như chở quá tải, để cát đá rơi vãi trên đường ở khu vực này. Nhưng do khu vực chưa cấm xe tải (các xe dưới 2,5 tấn vẫn được phép lưu thông từ sáng tới 21 giờ) nên rất khó để chúng tôi xử lý triệt để. Sắp tới, chúng tôi sẽ kiến nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, gắn một số biển cấm để hạn chế xe tải lưu thông trong khu vực này”.

HÀ MINH