Bài “Đón lõng phạt “ma men”: Hạn chế rượu bia để bảo vệ mình

Những ngày qua, lực lượng thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP.HCM) đồng loạt ra quân chốt chặn tại các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu để kiểm tra, xử phạt những người có nồng độ cồn vượt quá quy định (ngưỡng cho phép là 0,25 mlg/lít khí thở, Pháp Luật TP.HCM ngày 15-6 đã thông tin). Nhiều bạn đọc hoan nghênh cách làm này…

Nhậu quá đà, tôi suýt trả giá

Nhiều người nghĩ đàn ông thì phải uống được rượu bia và càng uống nhiều càng chứng tỏ bản lĩnh cao. Vì thế, tôi thấy trên bàn nhậu, nhiều ông thách thức nhau xem ai uống được nhiều. Tôi cũng từng có cách suy nghĩ, hành xử như vậy. Lúc trước, mỗi khi tụ tập, chúng tôi thường uống đến say mới thôi. Có lần vì quá vui, tôi uống “là đà” rồi tự chạy xe về. Sáng hôm sau, tỉnh dậy thấy ê ẩm cả người, tôi hỏi thì người nhà kể lại rằng tôi say quá, đang chạy bỗng dưng ngã oạch vào xe của ông cậu. Rất may là cả hai chỉ bị xây xát nhẹ. Nếu như hôm ấy không phải ông cậu mà gặp kẻ xấu thì có lẽ tiền bạc và chiếc xe của tôi không còn. Còn nếu như xảy ra tai nạn thì chắc là tôi… tiêu, hối hận không kịp.

Từ đó, tôi ít uống và nếu có uống thì chỉ uống một, hai ly cho vui. Hiện nay, trên khắp các đường ở TP đâu đâu cũng thấy toàn quán nhậu và việc say xỉn là khó có thể tránh khỏi. Chính vì thế, nếu mọi người không ý thức được sự nguy hiểm của rượu bia khi tham gia giao thông thì việc kiểm tra và xử phạt là điều rất cần thiết. Không hoặc hạn chế rượu bia vừa bảo vệ mình và cũng là bảo vệ người khác.

VÕ VĂN QUỐC ĐOÀN (Ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An)

Nhiều “ma men” loạng choạng từ quán nhậu phóng xe ra đường bị chặn lại để kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: MP

Nghiên cứu thêm cách xử lý khác

Chủ trương phạt những người say xỉn để hạn chế tai nạn là đúng. Tuy nhiên, tôi băn khoăn là Nhà nước đã cho mở quán nhậu, giờ lại cho người đứng trước quán để phạt khách của họ thì họ sao mà làm ăn. Khách định vào quán thấy CSGT đứng đó sẽ e dè, thậm chí là đi kiếm quán khác. Lúc đó quán sẽ mất khách, ế rồi biết đâu chừng phá sản luôn.

Nhà nước khuyến khích người dân kinh doanh để làm giàu cho bản thân, nộp thuế cho Nhà nước thì cần có chính sách quản lý rõ ràng hơn. Ví dụ như cần công bố người dân sử dụng bao nhiêu chai, ly rượu bia là ở mức cho phép, bao nhiêu là vượt quá quy định. Chứ quy định nồng độ cồn cho phép là 0,25 mlg/lít khí thở thì người dân không biết phải sử dụng bao nhiêu chai là đảm bảo đến mức đó.

PHÙNG NGỌC LONG (Phường 11, quận 10, TP.HCM)

Trước lạ, sau sẽ quen

Tôi đồng tình với việc CSGT đứng trước quán nhậu kiểm tra, xử phạt người uống quá nhiều rượu bia. Làm như vậy chúng ta sẽ hạn chế được những người nhậu quá trớn. Hiện nay, ai cũng biết tai nạn nhiều và phần lớn xuất phát từ chuyện nhậu nhẹt mà ra. Người say thì làm sao kiểm soát được hành vi của mình khi chạy xe.

Có thể lúc đầu, việc CSGT đứng trước quán nhậu sẽ làm cho nhiều người ức chế, không đồng tình. Tuy nhiên, chuyện này riết rồi quen vì ai cũng biết rằng lực lượng chức năng đang làm một việc hữu ích, giúp người ham hố bia bọt kiềm chế mình và cũng giúp ích cho những người tham gia giao thông khác không bị tai bay vạ gió do “ma men” gây nên.

NGUYỄN KHẮC ÊM (Bảo vệ dân phố khu phố 3, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM)