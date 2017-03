Bãi giữ xe vi phạm chưa được tháo dỡ

Tháng 3-2009, để thực hiện Quyết định số 08 ngày 28-5-2008 của Bộ Xây dựng (về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư), các hộ và đại diện chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Miền Nam đã họp hội nghị bầu ra ban quản trị nhà chung cư. Tuy nhiên, hội nghị đã không thành do còn một số vướng mắc, trong đó có việc giữ lại bãi giữ xe của chung cư. Trước mắt, các bên tạm bầu ra một ban trù bị chung cư để tổng hợp ý kiến gửi chủ đầu tư trước khi tổ chức lại hội nghị.

Theo đại diện ban trù bị, việc giữ xe tại chung cư Miếu Nổi đang được ông HMC (ngụ quận 2) tổ chức trông giữ. Tháng 7-2008, ông C. đã ký hợp đồng với chủ đầu tư chung cư để được giữ xe tại đây. Trên thực tế, ông C. có những sai phạm như giữ xe không đúng giá quy định, nhận giữ thêm xe ngoài; tự ý xây thêm nhà vệ sinh, mở quán bán nước trong khuôn viên công viên của chung cư gây mất mỹ quan.

Sau khi nhận xác minh vụ việc, chủ đầu tư đã họp để thanh lý hợp đồng với ông C. và ra thông báo yêu cầu ông tháo dỡ bãi giữ xe, trả lại khuôn viên trước ngày 15-8-2009. Song đến nay ông C. vẫn chưa thực hiện. Đã vậy, UBND phường 3 còn ra công văn yêu cầu tạm hoãn việc giải tỏa nhà giữ xe của ông C. Các hộ dân cho rằng những việc này đã gây cản trở quá trình tiến hành hội nghị nhà chung cư.

Trao đổi với phóng viên chiều 7-9, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường 3, quận Bình Thạnh, cho biết: “Trước đây, việc thành lập bãi giữ xe xuất phát từ đề nghị của cử tri sống tại chung cư Miếu Nổi nhằm giải quyết lượng xe quá tải. Sau khi được Phòng Quản lý đô thị quận chấp thuận chủ trương, chủ đầu tư đã ký hợp đồng với ông C. để lập bãi giữ xe tại vị trí hiện nay. Qua kiểm tra, ông C. có vài sai phạm so với hợp đồng đã ký. Nhưng nếu dỡ bỏ ngay bãi giữ xe trong khi chưa có biện pháp thay thế thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống người dân ở đây. Ngoài ra, phường cũng nhận được ý kiến của một số hộ khác đề nghị không tháo dỡ nhà xe. Do việc tháo dỡ hay giữ lại bãi giữ xe không thuộc thẩm quyền của phường nên phường đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của quận”.

Cũng theo ông Dũng, việc tháo dỡ nhà giữ xe không liên quan đến việc tổ chức hội nghị nhà chung cư. Sau khi bầu ra ban quản trị, ban này sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến chung cư.