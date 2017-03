Bãi xe trong chung cư gây mất trật tự

Cớ sự phát sinh từ hoạt động của bãi xe khách của Công ty Dịch vụ vận tải du lịch Năm Thùy đặt tại hai căn hộ nằm cạnh lối đi của cầu thang chung cư.

Chung cư này chỉ có một lối lên xuống chính quay mặt ra đường Lý Thường Kiệt, lối đi phụ rất chật hẹp nằm bên hông. Bãi xe đón khách của Công ty Năm Thùy được hình thành từ nhiều năm trước đây. Thời gian đầu, hoạt động của bãi xe không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của mọi người. Tuy nhiên, khoảng một năm nay, gần đến giờ xe chạy vào buổi sáng và chiều tối, hành khách chờ xe thường đứng ngồi vật vã, để hàng hóa tràn lan che chắn hết lối ra vào. Do cầu thang lên xuống chung cư bị chiếm dụng nên bà con đi lại rất khó khăn. Tiếng ồn ào nói cười cùng tiếng động khi khuân vác, vận chuyển hàng hóa lên xuống xe đã tạo ra những âm thanh hỗn độn khiến người già và trẻ em không thể nghỉ ngơi, học hành.

Trước cầu thang chung cư có nhiều hàng hóa và khách chờ. Ảnh: THÁI HIẾU

“Bà con còn phải đối mặt với tình hình mất an ninh trật tự. Nhiều vụ trộm cắp đã xảy ra trên địa bàn do kẻ gian lợi dụng sự đông đúc để ra tay. Con hẻm cũng tràn ngập rác thải do các khách chờ vô tư ném ra. Bà con đã nhiều lần phản ánh với nhà xe nhưng không có kết quả” - một người dân sống ở chung cư phản ánh.

Bà Nguyễn Thị Kim Thùy, đại diện Công ty Vận tải Năm Thùy, cho biết: “Công ty luôn cố gắng không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của bà con. Mỗi lần xe đến đón khách chỉ diễn ra 10-15 phút. Sau đó người của bãi xe dọn dẹp ngay. Sắp tới, chúng tôi sẽ tăng cường nhắc nhở anh em quản lý bãi xe sắp xếp lại hàng hóa và đề nghị khách chờ xe không làm ảnh hưởng đến bà con”.

Theo bà Lê Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch UBND phường 6 (quận Tân Bình), Công ty Năm Thùy có giấy phép hoạt động vận tải chuyên chở hàng hóa và hành khách. Phường sẽ yêu cầu công ty chấn chỉnh các hoạt động cho gọn gàng hơn.

THÁI HIẾU