Bán dạo, bói toán chèo kéo khách viếng chùa

Cảnh mất trật tự ở chùa ngày càng hết sức phức tạp. Từ chèo kéo của những người bán hàng dạo mà từ mùng một tết đến nay gần như ngày nào cũng kẹt xe trước cửa chùa. Hễ chùa phản ánh thì chính quyền địa phương bảo lực lượng công an mỏng, xử lý không xuể. Cứ thế mà tình trạng trấn lột khách lặp đi lặp lại hết năm này đến năm khác. Ông PHAN VĂN TRẮNG, Trưởng ban Quản trị lăng miếu Núi Sam (An Giang) Hằng năm, nạn sư giả, bán vé số, nhang, ăn xin, cướp giật…diễn ra rất phức tạp quanh khu vực chùa. Chùa đã nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền giải quyết, riêng ban trị sự chùa chỉ chịu trách nhiệm quản lý và giám sát trong phạm vi từ sân chùa trở vào. Vì vậy, ban trị sự rất bị động và khó giải quyết triệt để những vấn đề này. Ông TRẦN VĨNH AN, Phó Thường trực Ban Trị sự chùa Bà Bình Dương