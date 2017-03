Bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM ủng hộ chị Khuê hơn 130 triệu đồng

Sau bài báo “Nhậu say, phóng hỏa đốt vợ rồi lao vào dập lửa” đăng ngày 17-3 trên báo Pháp Luật TP.HCM, báo Pháp Luật TP.HCM đã thay mặt bạn đọc của báo, các mạnh thường quân và các Facebooker đến trao tổng số tiền hơn 130 triệu đồng cho chị Khuê.

Số tiền ủng hộ được chia làm hai đợt, đợt 1 là 55.175.000 đồng và 300 AUD (5.063.000 đồng), đợt hai là 69.755.000 đồng cho người nhà chị Khuê. Số tiền được phòng Công tác xã hội - BV Chợ Rẫy tiếp nhận có sự chứng kiến của người nhà.



Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM trao tiền ủng hộ cho bà Trần Thị Nhàn (bìa trái), mẹ chị Khuê.

Chị Khuê hiện đang được điều trị tại phòng chăm sóc cách ly BV Chợ Rẫy, các bác sĩ cho biết chị Khuê nhập viện với tình trạng bỏng nặng toàn thân 66% độ 2, bỏng hô hấp 14% độ 3 các bác sĩ đã hỗ trợ điều trị hồi sức tích cực cho chị. Tình hình nay đã có tiến triển hơn trước tuy nhiên sức khỏe của chị vẫn chưa khả quan.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 16-3, do mâu thuẫn tiền bạc với vợ là chị Khuê, anh Thành sau khi nhậu say về đã đánh vợ và dùng can dầu hôi tưới lên người vợ, phóng hỏa. Thấy lửa bùng cháy, Thành đã lao vào dập lửa khiến bản thân cũng bị bỏng ở tay và ngực, vì bị nặng hơn nên chị Khuê được chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Số tiền ủng hộ sẽ được BV Chợ Rẫy trực tiếp thanh toán vào các khoảng viện phí, thuốc men trong quá trình điều trị cho chị Khuê. Thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, bà Trần Thị Nhàn (mẹ chị Khuê) gửi lời cám ơn đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình chị Khuê trong thời gian qua.