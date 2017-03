Bạn đọc lên án bảo vệ hành xử như côn đồ

Sẽ đối chất để làm rõ hành vi vi phạm Ngày 1-6, Cơ quan CSĐT Công an quận 11, TP.HCM tiếp tục lấy lời khai của nhóm bảo vệ thuộc Công ty Long Hoàng về việc tham gia đánh một số học sinh lớp 12A11 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 11) vào tối 30-5 tại Siêu thị Lotte Mart, quận 11. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đã có ba bảo vệ thừa nhận tham gia đánh các em học sinh là Đào Công Nguyên (bảo vệ trực tại bãi giữ xe), Hoàng Thế Vinh (bảo vệ siêu thị) và Phạm Bá Dũng (bảo vệ trực tại bãi giữ xe). Ba người này thừa nhận có đánh các em nhưng chỉ đánh bằng tay. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu được hung khí của họ. Cơ quan điều tra cho biết vì hôm nay các học sinh trên sẽ thi tốt nghiệp nên cuộc đối chất sẽ tiến hành sau kỳ thi này. Do tại tầng hầm tòa nhà xảy ra sự việc không có camera ghi nhận lại sự việc nên cần đối chất để làm rõ hành vi vi phạm của các nhân viên bảo vệ. Trên cơ sở đó, cùng với kết quả giám định tỉ lệ thương tật của em Ân, cơ quan công an sẽ xem xét việc khởi tố vụ án, xử lý hình sự các đối tượng liên quan. Trong số các học sinh bị đánh, em Trần Hoàng Ân bị thương nặng nhất, hiện vẫn được theo dõi tại BV Trưng Vương. Được biết, vào sáng cùng ngày, Ân lại nôn ra máu và luôn kêu đau đầu, khó thở. Bà Hồ Hồng Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nói: “Chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ xin được đặc cách miễn thi đối với học sinh Trần Hoàng Ân để trình lên Hội đồng thi Nguyễn Hiền nơi em Ân sẽ thi tốt nghiệp. Em Ân đủ điều kiện được xét đặc cách nhưng kết quả cuối cùng vẫn do hội đồng thi quyết định”. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết: Điều kiện xét đặc cách là các em phải đạt hạnh kiểm tốt và học lực cả năm lớp 12 được xếp loại khá trở lên. LƯU NGUYỄN - QUỐC VIỆT Hở chút là động tay động chân - Tối 1-5-2011, một nhóm trượt patin ở Câu lạc bộ Inline Skating đã bị hơn 10 nhân viên bảo vệ của Công viên Gia Định (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đánh và có bốn người bị thương. Lý do: Trước đó, nhân viên bảo vệ yêu cầu nhóm này chuyển đến khu vực khác để chơi nhưng nhóm không đồng ý vì khu vực đó không có đèn và có một số đối tượng ma túy, mại dâm hoạt động. - Tối 30-7-2010, từ mâu thuẫn trong việc lấy xe máy, ông Lê Văn Ngai (60 tuổi, người Việt, quốc tịch Hà Lan) đã bị một số nhân viên bảo vệ ở quán cơm Minh Đức (quận 1, TP.HCM) tấn công bằng dùi cui, roi điện, gây trọng thương. - Tối 14-5-2010, em Nguyễn Ngọc Bích Nhi (18 tuổi) bị nhân viên bảo vệ Trung tâm Thương mại Maximark Nha Trang tát vào mặt khiến em té ngã, bị chấn thương đầu phải đi cấp cứu. Nguyên nhân là do em trai của Nhi nghe tiếng dế gáy ở bãi cỏ phía sau siêu thị, chạy đến lấy vỏ chai nhựa đựng nước của nhân viên bảo vệ để tìm cách bắt dế thì bị nhân viên bảo vệ túm áo kéo vào phòng bảo vệ. Thấy em bị nhốt nên Nhi đã la hét, phản đối và kết cục là Nhi bị đánh.