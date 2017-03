10 lý do "chuyện ấy" bỏ bạn ra đi

Theo Anita H. Clayton - Giáo sư về tâm thần học tại Đại học Virginia - tình dục thường xuyên tốt cho sức khỏe của bạn. Nó có thể đáp ứng tất cả các loại cảm xúc và nhu cầu sinh lý, giúp cho các cặp đôi gần gũi nhau hơn.

Nhưng phụ nữ ngày nay dành thường ít thời gian cho quan hệ tình dục. Tại sao bạn thờ ơ với “chuyện ấy”? Bạn có thể biện minh là do thiếu thời gian, nhưng dưới đây là 10 lý do khiến bạn nói không còn ham thích chuyện đó nữa.

Giường ngủ của bạn không còn hấp dẫn



Giường chỉ sử dụng để ngủ và dành cho “chuyện ấy”. Nhưng nhiều người trong chúng ta lại mang máy tính – kẻ thứ ba lên giường. Tất cả các thiết bị công nghệ như máy tính, tivi, điện thoại có thể gây cho bạn mất ngủ và ảnh hưởng đến đời sống tình dục của bạn.



Giáo sư Clayton khuyến cáo, bất đắc dĩ mới biến phòng ngủ thành một phòng công nghệ. Hãy thực sự quan tâm đến đời sống gia đình của bạn. Và coi “chuyện ấy” là ưu tiên hàng đầu. Và bạn hãy sắp xếp “chuyện ấy” như là một cuộc hẹn.



Thuốc làm giảm ham muốn tình dục của bạn



Nếu bạn bắt đầu dùng thuốc tránh thai để không phải lo lắng về việc có thai ngoài ý muốn. Tại sao vậy? Đó là do thuốc tránh thai có chứa setrogen làm giảm ham muốn của bạn. Ngoài ra, các loại thuốc khác cũng làm giảm ham muốn tình dục của bạn như thuốc huyết áp, thuốc chống trầm cảm, thuốc dạ dày hoặc thuốc chống suy nhược.



Hãy hỏi bác sĩ của bạn về ảnh hưởng của tất cả các loại thuốc bạn đang dùng. Bạn có thể dùng biện pháp tránh thai mà không dùng hoóc môn như bao cao su, vòng tránh thai...



Bạn luôn bận rộn



Hàng ngày, bạn dành hết thời gian để làm việc, nấu ăn, chăm sóc gia đình, đến tối khuya vẫn chưa hết việc. Bên cạnh đó, việc stress kéo dài do ảnh hưởng của cuộc sống hiện đại khiến cho bạn thay đổi toàn bộ hoóc môn, ảnh hưởng đến chu kỳ tình dục của bạn.



Bạn không thích cơ thể của bạn



Nhiều phụ nữ cảm thấy mặc cảm khi quan hệ tình dục vì cơ thể của họ, họ thừa cân hoặc có một sự thay đổi hình dáng do mang thai. Thực tế, bạn đang so sánh với những gì bạn thấy trong phim ảnh, và nghĩ là mình phải có cách nào để có quan hệ tình dục thực sự tốt.



Phụ nữ thường không thích những gì mình có, còn những thứ của người khác thì lại thấy hấp dẫn. Bạn hãy trao đổi với chàng những gì chàng thích về cơ thể bạn, khen ngợi của chàng có thể giúp bạn cảm thấy tích cực hơn trong “chuyện ấy”.



Bạn chuẩn bị bước vào thời kỳ mãn kinh



Trước thời kỳ mãn kinh, nội tiết tố thay đổi, đặc biệt estrogen giảm dẫn đến thay đổi sinh lý, có thể làm cho quan hệ tình dục dường như suy giảm. Mô âm đạo nhạy cảm trở nên kém đàn hồi, khô, dẫn tới đau khi quan hệ, và vì thế dần dần bạn sợ sex.



Bạn hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn về những ưu và khuyết điểm của liệu pháp thay thế hoóc môn, mà có thể làm giảm triệu chứng mãn kinh.



Chàng không còn hứng thú với “chuyện ấy”



Bạn đang háo hức, hứng thú với “chuyện ấy” nhưng đối tác của bạn dường như muốn trì hoãn. Điều này có thể anh ấy đang có vấn đề trục trặc hoặc anh ta đang muốn bạn mạo hiểm hơn trong chuyện chăn gối.



Vì vậy, bạn hãy trò chuyện với chàng một cách cởi mở, không trách móc.



Bạn đang chán nản

Khi bạn đang cảm thấy buồn chán, ham muốn tình dục sẽ giảm xuống. Phụ nữ có xu hướng cô lập mình khi bị trầm cảm và điều đó có thể xảy ra ngay cả đối với mỗi quan hệ gần gũi, lãng mạn nhất. Thuốc chống trầm cảm có thể xoa dịu sự căng thẳng những có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt khoái cảm của bạn.



Nếu bạn thấy ham muốn tình dục của bạn giảm mạnh sau khi bạn sử dụng một loại thuốc mới, bạn hãy nói cho bác sĩ của mình, và có thể yêu cầu thay thế một loại thuốc khác có tác dụng tương tự. Có thể bạn dùng các biện pháp trị liệu khác. Tập thể dục cũng giúp tăng cường tâm trạng và năng lượng, và nó làm tăng lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục.



Người đàn ông của bạn dùng Viagra



Viagra dùng để tăng hiệu suất trong "chuyện ấy". Nhưng nếu lạm dụng thì có thể gây ra sự lệch pha giữa hai giới. Trong khi đàn ông có thể sẵn sàng bất kỳ lúc nào còn phụ nữ lại cần có thời gian để tạo cảm hứng.



Bạn và chàng hãy trao đổi thẳng thắn về vấn đề này để bạn có thể nói những gì bạn muốn khi làm “chuyện ấy”.



Bạn thích đồ chơi tình dục hơn



Tình trạng này phổ biến hơn là mọi người nghĩ. Đồ chơi tình dục thì đơn giản hơn và dễ tiếp cận hơn so với dương vật. Tuy vậy, việc lệ thuộc vào đồ chơi tình dục sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.



Nếu bạn thực sự thích đồ chơi tình dục thì có nguy cơ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn, bạn hãy nói chuyện với chuyên gia của bạn về vấn đề ngày. Bạn nên nói chuyện với chàng về nhưng tư thế mới hoặc làm thế nào để bạn cảm dễ đạt khoái cảm nhất.



Bạn đang bị bệnh và mệt mỏi



Nhiều phụ nữ giảm ham muốn tình dục do có vấn đề về nội tiết, ảnh hưởng của các bệnh như bệnh tuyến giáp có thể gây mệt mỏi, trầm cảm, ham muốn tình dục thấp. Những phụ nữ bị bệnh tiểu đường, thiếu máu, viêm khớp làm giảm ham muốn “yêu” do mệt mỏi hoặc cơ thể bị đau.



Nếu bạn bị đau, mệt mỏi do bị bệnh mãn tính bạn có thể không quan hệ tình dục mà tìm cách khác để đạt được đạt được khoái cảm.

Theo Gia đình