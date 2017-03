Chị em hãy cùng khám phá 10 quy tắc hôn nhân lỗi thời cần loại bỏ để có cuộc sống gia đình hạnh phúc và ít căng thẳng hơn.



1. Một khi đã kết hôn, bạn không còn cuộc sống riêng của mình



“Một người vợ vốn vẫn được khích lệ là nên chăm sóc và quan tâm tới các nhu cầu của chồng con trước tiên. Nhưng nếu làm thế, chị em sẽ dần có cảm giác bực bội và oán giận trong lòng”, Dan Beaver, chuyên gia về hôn nhân và gia đình (Mỹ) chia sẻ. Và sau đó, sự oán giận đó sẽ được thể hiện dưới nhiều hình thức như chán nản, cáu gắt và thậm chí là uống rượu quá nhiều.



Chính vì thế, hãy bỏ qua quy tắc lỗi thời này để làm điều gì đó giúp bạn cảm thấy vui vẻ và thoải mái mỗi ngày, dù là đọc sách, ngồi thiền, hay dạo chơi mà không có con cái. “Bạn phải chăm sóc bản thân mình trước thì mới có thể chăm sóc cho người khác”, ông Beaver khuyên.









Theo Thanh Mai (DT)

Trước kia, khi đã kết hôn, cả nam giới và nữ giới đều thường bị trói buộc trong những vai trò đã được định sẵn. Họ hiếm khi dám biểu lộ cảm xúc thật của mình khi có vấn đề gì đó vì sợ rằng bạn đời có thể không hiểu hoặc thậm chí tệ hơn là coi thường họ vì điều đó. Tuy nhiên, ngày nay, mọi việc đã thay đổi. “Tôi cố gắng giúp các cặp vợ chồng thể hiện bản thân họ, thậm chí kể cả khi họ lo lắng rằng điều đó khiến họ có vẻ yếu đuối”, Cheryl Gerson, chuyên gia về gia đình (Mỹ) chia sẻ.Nói cách khác, nếu bạn thấy sợ hãi thì hãy chia sẻ cảm xúc đó với bạn đời của mình. Bạn không cần phải luôn tỏ ra cứng rắn và dũng cảm mọi lúc mọi nơi. “Bạn là con người. Khác với những gì bạn vẫn nghĩ, việc bạn thú nhận sự sợ hãi hay nghi ngờ của mình với bạn đời trên thực tế sẽ giúp hai người gần gũi nhau hơn”, bà Gerson chia sẻ.Khi thói quen yêu đương của vợ chồng bạn vẫn diễn ra bình thường thì bạn có thể không nhận ra rằng vợ chồng mình mới chỉ chạm tới bề nổi của tảng băng trôi đầy tiềm năng của tình dục. Có thể sẽ có một vài cuộc hội thoại ngượng ngùng và lúng túng lúc đầu, và thậm chí có thể đụng chạm tới cái tôi của cả hai nhưng “chuyện yêu” là một hoạt động cần sự khám phá và cởi mở để có thể giữ ngọn lửa đam mê luôn nồng cháy.Để tránh khiến bạn đời có cảm giác rằng anh ấy đã làm gì sai hoặc anh ấy không thể làm cho bạn thỏa mãn, bạn nên gọi giai đoạn này là “một cuộc thử nghiệm”, hoặc nói với anh ấy rằng: “Em nghĩ tối nay chúng mình nên thử cái gì đó hoàn toàn mới cho vui vẻ anh nhé”. Và hãy thử những điều mà bạn chưa bao giờ thử, hoặc đơn giản là bắt đầu với tâm trạng của một người còn "chân ướt chân ráo" cùng với những gì khiến bạn cảm thấy tuyệt vời nhất vào thời điểm đó – thậm chí là cả những điều vượt qua khỏi “vùng thoải mái” của bạn.“Một số cặp vợ chồng nghĩ rằng nếu họ thừa nhận rằng mình đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong hôn nhân thì coi như họ thất bại”, Gloria Spitalny, chuyên gia tư vấn hôn nhân (Mỹ) chia sẻ. Tuy nhiên điều này hoàn toàn ngược lại. Nếu bạn không nói về - hoặc là cố gắng giải quyết – những vấn đề mình đang gặp phải thì chúng sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.“Các cặp vợ chồng đang gặp trục trặc càng tìm kiếm giải pháp sớm thì càng dễ giải quyết được vấn đề”, bà Spitalny cho biết. Phần lớn mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng không phải là do không hợp nhau mà là do vấn đề liên quan đến giao tiếp và không thể chia sẻ quan điểm sâu kín nhất. Luôn có cách để nói ra mong muốn và nhu cầu của bạn mà không làm xáo trộn hay tổn thương người khác.Một số nam giới hoàn toàn cởi mở và tự hào ủng hộ tham vọng nghề nghiệp của vợ và muốn nhìn thấy vợ mình thành đạt. Một số khác thì ngoài mặt tỏ ra ủng hộ, nhưng thực tế thì họ đang gây ra những căng thẳng “tinh vi” trước những thành công của vợ, vì sự thành công đó khiến họ cảm thấy cái tôi của mình bị xúc phạm.Trong tình huống này, từ bỏ công việc để giữ hòa khí trong gia đình không phải là giải pháp hợp lý dành cho chị em, đặc biệt là trong thời buổi kinh tế hiện nay. Hơn thế nữa, việc chị em cảm thấy hài lòng và mãn nguyện với công việc của mình cũng là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, khi bạn hiểu rằng chồng mình có thể đang có những cảm xúc như thế và xử sự tế nhị trong tình huống này là bạn đã giải quyết được một nửa vấn đề rồi. Hỏi xem bạn có thể làm gì để anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn và thực sự lắng nghe là những bước đầu tiên giúp bạn hóa giải căng thẳng. Ngày nay, 40% chị em phụ nữ đóng vai trò là trụ cột chính trong gia đình và các cặp vợ chồng đó luôn phải tìm ra cách để hòa hợp trong vấn đề này.Phần lớn những người đã kết hôn cãi nhau mỗi ngày – và cho tới bây giờ, chúng ta có thể chắc chắn rằng đó không phải là lý do gây chia rẽ giữa các cặp vợ chồng. Nhưng, sẽ như thế nào khi một trong hai bạn thú nhận những điều gây sốc – ví dụ như chồng bạn thú nhận rằng anh ấy đã không tìm thấy điểm quyến rũ ở bạn trong một thời gian dài bởi vì cân nặng của bạn, hoặc anh ấy có tình cảm sâu đậm với một nữ đồng nghiệp?Thực tế thì đây có thể là bước đầu tiên gây ra sự chuyển đổi lớn trong tình cảm vợ chồng và đưa hai vợ chồng bạn lại gần nhau hơn. Mặc dù không phải tất cả các cuộc hôn nhân trong tình huống này đều có thể cứu vãn, nhưng các chuyên gia cho rằng nếu cuối cùng bạn có thể chấp nhận hoàn toàn sự thật về bạn đời của mình và cùng nhau tìm ra giải pháp để vượt qua khó khăn thì đó là lúc bạn đang trên đường đạt tới một tình yêu vô điều kiện và không thể tan vỡ dù bất kỳ lý do gì.Lúc đầu, cả hai sẽ phải học cách chấp nhận các nhược điểm của nhau, nhưng dần dần, với sự tôn trọng và khéo léo cùng sự hỗ trợ của chuyên gia, không chỉ hôn nhân của bạn mà chính bản thân bạn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Và đây chính là cách chúng ta tìm thấy sự thú vị trong cuộc sống.Trước kia, các bậc cha mẹ thường có xu hướng thả rông con cái nhiều hơn, ví dụ họ có thể nói với con rằng: “con hãy ra ngoài chơi và trở về sau một tiếng”. Trong xã hội ngày nay, các bậc cha mẹ cần cảnh giác hơn; nhưng nếu bạn thấy mình sâu sát từng cử chỉ, từng bước đi của con thì điều đó cho thấy bạn đang sống cuộc đời của mình thông qua con cái; và bạn sẽ trở nên quá cực đoan nếu mỗi bước đi của con bạn đều can thiệp bằng cách điều chỉnh hoặc đánh giá chúng.Chồng con bạn cũng sẽ cảm nhận được điều này và hậu quả là tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. “Tôi thấy rất nhiều ông chồng bị vợ ‘bỏ rơi’. Hôn nhân của bạn phải là điều được ưu tiên trước hết”, Irina Firstein, chuyên gia về hôn nhân (Mỹ) chia sẻ. Động lực ban đầu là vì tình yêu và mong muốn được bảo vệ con cái. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh vẫn tiếp tục có cách hành xử như thế mãi về sau bởi đối với họ, điều đó dễ dàng hơn là cho phép con cái tự do bước đi trên con đường của chúng và mình quay trở lại với cuộc sống của chính mình - nơi mà bản thân họ không biết phải làm gì với nó.Chắc chắn bạn không nên chê bai và rên rỉ với chồng về từng bức thư mà sếp đã gửi cho bạn ngay khi vừa bước vào cửa sau khi đi làm về. Tuy nhiên, chia sẻ và xả một chút với bạn đời không phải là ý tưởng tồi. “Bạn không thể ngay lập tức quên ngày làm việc của mình khi bạn bước vào tiền sảnh. Bạn cần thời gian để chuyển cảm xúc của mình từ cơ quan sang gia đình”, ông Beaver cho biết.“Nếu bạn không xả ra thì sự tức giận mang từ cơ quan về có thể ảnh hưởng đến cách bạn nói chuyện và đối xử với chồng trong phòng ngủ”. Tuy nhiên, chỉ dành cho chuyện đó năm phút và hãy khuyến khích ông xã làm tương tự. Nhờ thế, cả hai vợ chồng bạn có thể xả ra hết mọi bực bội và hiểu nhau rõ hơn và sâu sắc hơn.Ngày nay, nhiều gia đình trải qua cảnh “rổ rá cạp lại” và chúng ta đang dần quen với xu hướng này. Nam giới và nữ giới thường duy trì tình bạn với người cũ và phát triển những mối quan hệ vui vẻ với con cái của bạn đời mới.Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có nhiều việc hơn cần phải sắp đặt, và với vai trò là mẹ kế hoặc tương tự, bạn sẽ phải đối mặt vơi nhiều thách thức mà bạn không hề nghĩ đến khi mới bước vào cuộc. Nếu lũ trẻ đủ lớn thì tốt hơn là hãy thừa nhận những khó khăn ban đầu để nó không trở thành những bức xúc dồn nén khó nói. Và hãy nhớ rằng, không bao giờ nên nói xấu vợ cũ của chồng dù điều đó có sức cám dỗ đến thế nào đi chăng nữa. Thay vào đó, hãy trao đổi riêng tư với nhau về những vấn đề này với những dẫn chứng cụ thể về việc khiến bạn bực bội và tìm ra giải pháp.Vào đầu thế kỷ 20 thì chỉ có 4% các cặp vợ chồng tìm đến giải pháp ly hôn. Tuy nhiên, tỉ lệ này ngày càng gia tăng nhanh chóng. Đương nhiên là tất cả mọi người luôn mong muốn có được cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài mãi mãi. Nhưng thực tế là, cuộc sống không hề đơn giản và con người có thể thay đổi. Và khi các cặp vợ chồng gặp phải những vấn đề nghiêm trọng không thể giải quyết được thì nhiều chuyên gia cho rằng việc chia tay trong vui vẻ sẽ tốt hơn là sống bên nhau trong đau khổ. Theo tiến sĩ Becky Whestone, chuyên gia về hôn nhân và gia đình (Mỹ) thì ly hôn – khi mà không có giải pháp nào khả quan hơn – không có gì là đáng xấu hổ.