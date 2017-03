101 lý do ngại “yêu”

Đó là: công việc lu bù, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, lại tất bật đi chợ, đón con, cơm nước, dạy dỗ con học... Ngày qua ngày, vòng xoáy của công việc và cuộc sống khiến các cảm xúc của chị em nhạt dần, thậm chí thui chột. Chuyện yêu đương có khi cả tháng chẳng ngó ngàng tới, thi thoảng có "ôn bài" thì cũng là cho có, vì sợ nếu không làm thì chồng lại đi "ôn" với người khác. Thiếu không gian cho chuyện ấy như nhà chật, đông người chung sống, con nhỏ... cũng là một thiệt thòi lớn trong cuộc sống vợ chồng vì họ không được tự do trao đổi tình cảm, bộc lộ cảm xúc, phải "đánh nhanh, thắng nhanh"... Rất nhiều cặp vợ chồng không có cảm giác thăng hoa là vì lý do này.

Đừng để những điều đó làm mất đi những phút giây tuyệt vời của cuộc sống. Chồng đốt cháy giai đoạn cũng khiến lửa tình nguội lạnh. Bạn nên nhớ rằng phụ nữ không giống nam giới, để lên đến "đỉnh", họ cần nhiều thời gian và màn khởi động lâu hơn. Vì thế, nếu bạn tình khi “ôn bài” thường bỏ qua phần “mở bài”, hoặc mở bài không hấp dẫn sẽ khiến phái đẹp bị ức chế tâm lý, có người còn rơi vào trạng thái co thắt âm đạo, không thể tiếp nhận được hành động yêu đương, hoặc cảm thấy khó chịu hay đau rát. Họ trở nên không còn hứng thú, thậm chí còn sợ hãi khi nghĩ đến chuyện ấy. Vậy là họ tìm đủ lý do để né tránh càng nhiều càng tốt khi đối tác "rủ rê". Thụ động trong cuộc vui, thụ động trong cử chỉ, thụ động cả về thời gian...; luôn cho mình là bậc thầy của nghệ thuật yêu đương, chỉ bảo đối phương phải làm như thế này, thế kia... là một trong những liều thuốc độc giết chết cảm xúc tình yêu.

Chính vì thế hãy cùng nhau chia sẻ cảm xúc, phương pháp yêu mới sẽ giúp các bạn thấy hạnh phúc và hưng phấn hơn. Hãy quan sát thái độ của đối phương khi bạn định làm một cuộc cách tân trong phòng the và tốt nhất là cùng nhau trao đổi để tìm được tiếng nói chung. Và 101 lý do vô lý như ngực bên to bên nhỏ, chân nhiều lông, đùi quá to, vòng eo quá khổ, “cậu bé” tí hon... cũng khiến đối tác mất tập trung cho chuyện ấy... Tất cả những lý do trên không có ảnh hưởng gì đến khoái cảm tình dục. Tâm lí tự ti, căng thẳng của bạn mới thực sự làm giảm khoái cảm. Hãy tự tin lên. Sự hòa hợp về tâm hồn và cảm xúc khi yêu đương mới là vấn đề chính cần giữ gìn và vun đắp trong cuộc sống vợ chồng.

Theo BS Hà Xuân Phương (SK&ĐS)