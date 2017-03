13 thái độ khiến cuộc yêu thăng hoa

Nếu bạn ngờ rằng việc thay đổi thái độ thực sự liệu có thể thay đổi đời sống tình dục của bạn? Bạn hãy so sánh thái độ tình dục của chính bạn với vấn đề sau. Ví như, nếu bạn đã từng nghĩ: “Vợ tôi không hề đạt đỉnh trong khi quan hệ tình dục vì cô ấy lãnh cảm”- hãy thay đổi bằng suy nghĩ: “Tôi và vợ tôi sẽ cùng nhau tìm hiểu rằng cô ấy cần gì để có thể đạt đỉnh trong khi hai người yêu nhau”. Thái độ đúng đắn sẽ đem lại năng lượng đối với chính bạn, và hành động tích cực sẽ ngay lập tức cùng tham gia giúp bạn có suy nghĩ tích cực.

Trong tình dục, cũng như các lĩnh vực khác, thái độ tích cực có thể nâng bản thân bạn lên

Sau đây là 13 thái độ đem lại sự thành công mỹ mãn cho cuộc yêu, được chuyên gia liệu pháp tình dục, giáo sư Joel D. Block viết trong cuốn sách "Bí mật để có những cuộc yêu nồng cháy nhất."



1. Kiến thức



Kiến thức là sức mạnh của tình dục. Một số dân chúng tin vào những vấn đề sai lầm về tình dục. (Ví dụ như, phụ nữ không đạt đỉnh khi yêu là người lãnh cảm. Nam giới xuất tinh sớm là có vấn đề về tình dục. Nam giới không thể cương cứng khi yêu là vì giận người yêu…) Không có thông tin về tình dục đúng đắn hoặc hiểu sai về tình dục sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại về sau, làm tổn thương tình cảm, và làm giảm sự thưởng thức xúc cảm tuyệt vời của tình dục.



2. Sự dũng cảm



Tình dục cần một ít sự dũng cảm. Đừng để cho cảm giác lo sợ và xấu hổ hạn chế hành vi tình dục của bạn với bạn đời. Cảm giác sợ sệt và xấu hổ khi không thể đáp ứng hy vọng của bản thân và bạn tình sẽ gây trở ngại cho chính bản thân bạn và bạn tình áp dụng những kỹ thuật mới và thử tư thế mới khác nhau để đạt được sự thoả mãn như mong muốn.



3. Sự tự do



Tự do tình dục là sự tự do thoát khỏi tâm trạng “bắt buộc”, “phải”... Tình dục là về “sự mong muốn”, “ý thích”, chứ không phải “sự bắt buộc”. Bạn và bạn tình của bạn muốn gì? Đó là vấn đề chính, không phải là bạn nghĩ những gì bạn phải làm.



4. Sự liên quan



Sự hài lòng lớn nhất diễn ra khi có sự liên quan của bạn tình. Nếu bạn quá bận rộn với việc quan tâm đến khả năng cũng như sự thoả mãn của chính bạn, bạn sẽ không có khả năng lôi kéo bạn tình vào những trải nghiệm yêu tuyệt vời, đúng không?



5. Sự tin tưởng



Những màn yêu đương sẽ diễn ra lãng mạn nhất nếu cả hai cảm thấy an toàn kể cả khi mình có nhiều điểm yếu. Để khắc phục trở ngại, hầu như mỗi người đều cần phải tin rằng đối phương sẽ chấp nhận mình vô điều kiện.



6. Sự toàn diện



Trong tình dục, như trong cuộc sống, các cặp đôi đều hoàn toàn có thể có và có thể chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân cho bạn đời.



7. Giao tiếp



Nếu bạn tiết lộ điều gì bạn muốn một cách chính xác mà không gây tổn thương cho người khác, bạn là người rất thông thái và có khả năng giao tiếp một cách có hiệu quả. Điều nói trên sẽ quan trọng hơn ở trên giường ngủ so với những nơi khác.



8. Bối cảnh của tình yêu



Những hoạt động tình dục thoả mãn nhất sẽ diễn ra nếu các cặp bạn tình thực sự yêu nhau.



9. Mong muốn tìm sự trợ giúp



Đôi khi bạn tình gặp phải khó khăn về tình dục mà chính họ không khắc phục được. Đừng để mặc vấn đề đó phá huỷ quan hệ của bạn, bạn tình. Thái độ tích cực sẽ giúp bạn tìm sự trợ giúp chuyên nghiệp để giải quyết sớm vẫn đề.



10. Sức khoẻ tốt



Hãy chăm sóc sức khoẻ của bạn trong mỗi lĩnh vực đời sống, kể cả tình dục. Nếu bạn cảm thấy khoẻ mạnh, bạn có thể cảm thấy mọi thứ vui vẻ và lạc quan hơn khi bạn đang đau ốm hoặc gặp vấn đề về thể chất. Một số phiền toái về thế chất là không thể tránh được. Thế nhưng thói quen của chính bản thân tốt thì sẽ nâng cao được khả năng của bạn trong việc có sức khoẻ tốt.



11. Chủ nghĩa quân bình



Chủ nghĩa tình dục đặt con người ở khái niệm giản dị và có giới hạn. (Nam giới phải bắt đầu hành vi tình dục trước. Phụ nữ phải có thái độ thụ động…). Thái độ tình dục hẹp hòi sẽ gây trở ngại cho các trải nghiệm thăng hoa tuyệt vời.



12. Cảm xúc tình dục



Tình dục thực tế còn có nhiều điều tuyệt vời hơn nếu chỉ so với cảm giác lên đỉnh. Vì để đạt được sự cực khoái, quá trình đó cũng tạo những cung bậc đam mê khác mà cảm giác lên đỉnh rất khó thay thế. Do đó nếu cả hai cùng tập trung vào cảm xúc tình dục thì họ sẽ có những trải nghiệm đầy đủ hơn nữa.



13. Óc hài hước



Chúng ta thường nhìn tình dục ở một góc độ quá nghiêm túc. Tình dục lẽ ra là những cảm xúc vui vẻ, hồn nhiên và đôi khi là buồn cười. Các cặp đôi có thể cười đối với từng khoảnh khắc khi họ bị lỗi nhịp.

Theo VTC