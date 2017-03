4 thói quen tiết lộ tính cách chàng

1. Ngủ nướng

2. Chiếm hữu phòng tắm vào buổi sáng

3. Thích “yêu” vào sáng sớm

4. Đánh răng là việc đầu tiên khi chàng rời khỏi giường

Theo Gia Linh ( DT/ PC)

Hầu hết đàn ông đều không có thói quen làm việc nhà. Hàng ngày, họ bận rộn với công việc và vì vậy, mặc dù chuông đồng hồ đã báo thức nhiều lần nhưng phản ứng của các chàng này vẫn là “mặc kệ nó”.Nếu có thói quen này, chứng tỏ anh ấy thuộc típ người không thích phải chịu áp lực trong cuộc sống. Chàng thích được tự do và thường có hứng thú với các mối quan hệ bạn bè hơn là tình yêu.Nếu bạn có người yêu là anh chàng thuộc kiểu này, đừng cảm thấy buồn khi anh ấy không hào hứng lắm với những hành động khiêu khích quyến rũ của bạn. Hãy thông cảm vì những anh chàng như thế này thường không mong muốn mình là người bị động. Bạn hãy để chàng là người chủ động và đặc biệt, hãy tin rằng chàng sẽ là một bờ vai ấm áp khi bạn cần an ủi.Những chàng trai có thói quen thích tắm gội vào buổi sáng và thường dành rất nhiều thời gian ở trong đó là kiểu đàn ông có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống, luôn suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực và đặc biệt, chàng rất biết cách khiến người khác vui vẻ trở lại.Kiểu đàn ông này thường có nhiều ý tưởng mới lạ. Họ thích khám phá và không thích những mối tình lãng mạn. Trong thế giới của cảm xúc, niềm đam mê, họ là người không muốn đi vòng vo mà luôn vào thẳng vấn đề chính.Nếu bạn muốn “sở hữu” anh chàng này thì cách tốt nhất là để anh ta tự do, đừng bao giờ tìm cách trói buộc vì điều này chỉ khiến chàng muốn thoát ra càng nhanh càng tốt.Chàng có một sở thích đặc biệt là luôn có hứng thú kỳ lạ vào buổi sáng. Điều này chứng tỏ chàng tự tin, biết cách làm chủ cuộc sống và các mối quan hệ quanh mình.Chàng luôn muốn làm mới cuộc sống bằng những ý tưởng mới lạ và thú vị. Nếu bạn đang có anh chàng này bên cạnh thì hãy cố gắng giữ lấy nhé.Những chàng trai có thói quen này thường có rất nhiều mơ ước. Họ nguyên tắc trong công việc và muốn mọi chuyện được làm theo kế hoạch. Trong tình cảm, anh ấy không thích bạn làm trái ý mình và cũng không thích việc bạn quá hiện đại.