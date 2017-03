40% người có liên tưởng kỳ quặc trong tình dục

Dưới đây là 7 yếu tố mà có thể bạn chưa từng nghe thấy. Nhưng biết rồi, bạn sẽ có quan điểm khác về tình dục.

1. Mỗi năm, trung bình một cặp bạn tình tiến hành 139 lần quan hệ. Theo điều tra về tình dục trên toàn cầu của Hãng dược phẩm Anh Durex, công dân Pháp được ghi nhận là những cặp đôi tích cực nhất, với 167 lần quan hệ tình dục trong 365 ngày.

2. Phần lớn bao cao su bảo đảm an toàn tình dục là có thể tái chế. Bao cao su được làm từ da cừu và nhựa mủ là loại vật liệu có thể phân hủy tức có thể tái chế. Thế nhưng loại bao cao su làm bằng nhựa tổng hợp thì không thể tái chế.

Người Pháp giữ kỷ lục trong việc làm chuyện ấy nhiều trong một năm. Ảnh minh họa

3. Đối với người muốn cảm thụ ân ái một cách thú vị hơn thì đã có CD nhạc có thể điều chỉnh “tâm trạng khi yêu”. Hãy thử chọn nhạc cổ điển như "Shacking Up to Chopin", "Making Out to Mozart", dan "Bedroom Bliss with Beethoven".

4. Đừng tiến hành thụt rửa ngay sau khi quan hệ tình dục. Thực hành này bị khuyến cáo là không nên vì có thể quét vi khuẩn có lợi trong âm đạo và ảnh hưởng đến độ cân bằng pH. Hành động này cũng có thể dễ làm ảnh hưởng cơ quan sinh sản của người nữ.

5. Theo điều tra của Durex, yêu với người nổi tiếng là sự liên tưởng kỳ quặc số một trên thế giới. Điều tra này cũng phát hiện ra rằng có 4 trên 10 người có trí tưởng tượng kỳ quặc là quan hệ tình dục với người yêu của bạn thân.

6. Hiện tượng blue balls hoá ra là có thật. Blue balls được biết là cảm giác cơn đau kéo dài do ứ huyết khi không thể xuất tinh, được lí giải bởi những vân xanh xuất hiện ở tinh hoàn khi máu ứ đọng ở những mao mạch tại bộ phận sinh dục. Blue balls cũng được coi chỉ là cơn đau tạm thời, không nguy hiểm.

7. Ít nhất cần thời gian 8 tháng để xác định kết quả dương tính thụ thai. Thế nên, có nghĩa là bạn không dễ dàng giúp vợ thụ thai được. Vì vậy thời gian chờ đợi sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Hãy chờ đến một năm trước khi bạn đặt câu hỏi về khả năng sinh sản của mình.

Theo Lê Diệu Linh (VTC News/Sức khỏe tình dục)