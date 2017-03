43% nam giới có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân

Ngày hôm qua (25-5) tại Hà Nội,Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) công bốthông tin kết quả đề tài nghiên cứuPhác thảo diện mạo tình dục của nam giới Việt Nam.

Bà Khuất Thu Hồng, đồng Viện trưởng ISDS, cho biết: “Đây là một nghiên cứu sơ bộ mang tính chất thăm dò về đời sống tình dục của nam giới Việt Nam. Các phát hiện có thể được tham khảo trong khi xây dựng các can thiệp nhằm cải thiện đời sống tình dục của nam giới Việt Nam. Đồng thời sẽ là cơ sở để nghiên cứu có quy mô lớn hơn”.

7% có giao tiếp tình dục trước 14 tuổi

“Tiến hành khảo sát trên 228 người (chủ yếu trong nhóm tuổi 25) đang sinh sống tại bốn tỉnh, TP đặc trưng cho đô thị và nông thôn là Hà Nội, TP.HCM, Hà Tây và Cần Thơ từ năm 2006 đến nay, chúng tôi đã thu được kết quả trên” - Thạc sĩ Vũ Thành Long, chuyên viên của ISDS, cho biết.

Số liệu đầu tiên mà các cán bộ nghiên cứu thu thập được là: 7% trẻ em nam “giao tiếp tình dục” trước 14 tuổi. Đến khoảng 17 tuổi rưỡi, anh ta sẽ thủ dâm lần đầu và đến tuổi 23 sẽ có quan hệ tình dục (QHTD) với vợ hoặc người yêu. Cũng theo kết quả nghiên cứu, Hà Nội và TP.HCM là hai địa phương phân bố khá đồng đều về số lượng bạn tình: 50% có 2-4 bạn tình; hơn 30% có năm bạn tình. Riêng với nhóm đàn ông đã lập gia đình, hơn 40% cho rằng đời sống tình dục và tình cảm giữa họ và vợ vẫn tốt nhưng họ vẫn ăn “phở” và “phở” luôn hấp dẫn hơn “cơm”.

Nam giới có học vấn ở miền Bắc thích “ăn phở” nhiều hơn miền Nam và cũng có quan điểm thoáng hơn về mặt trinh tiết của bạn tình. Giải thích thêm về điều này, bà Khuất Thu Hồng cho hay kết quả này chứng tỏ dân miền Nam có lối sống hiện đại hơn nhưng lại không thoáng bằng miền Bắc khi đề cập đến trinh tiết bạn tình.

Namgiới cũng cần giữ “trinh”

Nhiều người có mặt tại cuộc họp cũng rất ấn tượng khi Thạc sĩ Long bàn sâu về thái độ và nhận thức của nam giới với chữ trinh tiết. Chỉ với câu hỏi: “Anh có đồng ý với ý kiến cho rằng nam giới cần phải giữ gìn trinh tiết cho đến khi kết hôn?”, các chuyên gia đã tạm dựng được bức tranh: Hơn 50% đàn ông nông thôn khẳng định mình cần giữ trinh tiết trước khi kết hôn trong khi con số này ở thành thị chỉ có 1/3.

Khi tính theo nhóm tuổi, những người nhóm tuổi cao có quan niệm khắt khe nhất về trinh tiết (chỉ có 8% cho rằng phụ nữ không cần chữ đó khi kết hôn). Và nam giới có học vấn càng cao thì càng cởi mở đối với vấn đề trinh tiết. Để minh chứng cho quan niệm “không quan trọng chữ trinh”, Thạc sĩ Long kể về trường hợp của một người đàn ông 41 tuổi, sống ở Hà Tây (Hà Nội) đã tâm sự với anh: “Theo quan điểm của tôi, lấy vợ thì phải tìm những người mà trong cuộc sống phải đáp ứng được mọi vấn đề với mình”.

Sống “no dồn đói góp”

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Hường “tô điểm” vào bức tranh tình dục của nam giới bằng nhận xét: “Hiện nay, nam giới có phân cấp tình dục theo bạn tình và có gắn kết hành vi tình dục với ý nghĩa đạo đức. Khảo sát trên 35 người (trong đó 23 người có gia đình) thì thấy không có ai cho rằng QHTD với người mình yêu hoặc vợ (chồng) là bẩn thỉu. Tuy nhiên, những người từng có QHTD với gái mại dâm cho rằng hành động đó chỉ bẩn thỉu nếu như thực hiện một số tư thế dành cho gái mại dâm mà cũng áp dụng với vợ (!)”.

Ngoài ra, tình trạng tình dục bị động “no dồn đói góp” của lao động di cư cũng là vấn đề cần được các chuyên gia tâm lý quan tâm hơn bởi tính bù đắp sẽ khiến cho chất lượng đời sống vợ chồng không ổn định. Người chồng phải chịu đựng khi xa vợ, còn phụ nữ thì hay ngượng và “phải làm quen với chồng khi đi xa về”. Đặc biệt, đa số không sử dụng bao cao su để thể hiện sự tin nhau hay “chứng tỏ với vợ mình an toàn khi xa vợ”. Ví dụ như anh G. lái xe ôm ở Cần Thơ, mỗi tháng chỉ về nhà có một lần. Vì vậy, dù mệt anh vẫn phải cố quan hệ với vợ vì sợ vợ nghĩ khác. “Đây chính là một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến việc QHTD không an toàn” - bà Hường nhận xét và nhắc lại con số: “Phần lớn nam giới hiện nay đều không biết những bệnh có liên quan đến tình dục không an toàn”.

