5 bài tập có ích cho "chuyện ấy"

Bí quyết để khắc phục tình trạng “chết dần” trong đời sống tình dục, bạn hãy tập các bài tập để tăng khả năng chịu đựng về thể chất và thắp lửa "tâm trạng" trở lại đối với chuyện “yêu” của hai người. Những bài tập này hoàn toàn không khô khan, tẻ nhạt như bạn tưởng.



Tập thể dục không chỉ giữ cho cơ thể khỏe mạnh, mà còn để “chuyện ấy” trở nên nóng bỏng và bừng cháy. Lý do là các bài tập này là cách đốt cháy calo và xây dựng “tâm trạng” tốt cho “chuyện ấy”.



Nếu muốn thử, bạn hãy chọn 1 trong 5 hình thức thể dục thể thao phù hợp nhất cho “chuyện ấy”



Belly Dance (Múa bụng)



Phong cách lắc hông, eo, bụng kiểu Trung Đông hay còn gọi là “múa bụng” này được biết đến là cách tốt nhất để đốt cháy calo đồng thời cũng làm tăng vẻ gợi cảm của người phụ nữ. Điều này sẽ giúp tăng sự thân mật và mong muốn sự gần gũi về cơ thể giữa hai người bạn đời. Ngoài ra, belly dance cũng có thể giúp bạn làm căng các phần cơ bụng và hông của bạn.



Mát xa gợi cảm



Thực hiện một bài tập thể dục để thư giãn, co duỗi cơ thể thường phải thực hiện đều đặn để duy trì sự tươi tắn, khỏe khoắn và sức dẻo dai của bạn trong đời sống gối chăn. Để thực hiện các bài tập này, hãy mát xa, xoa bóp bằng



Như vậy, cả hai người đều có thể thay nhau mát xa, xoa bóp cho người kia để cảm nhận những đụng chạm gợi cảm và tình yêu thương, tận tụy dành cho nhau. Đây là ý tưởng để chuyện tình dục được nâng lên một mức cao hơn.



Kegel



Một chuyên viên trung tâm thể dục thể hình cho biết: kegel là hình thức luyện tập có thể nâng cao hiệu quả trong hoạt động tình dục và đưa lại những cảm giác thưởng thức và hưng phấn ở nam giới và phụ nữ vì có thể tăng cường cơ pubococcygeus (PC) vốn có chức năng điều khiển dòng chảy tinh dịch, sức mạnh của sự cương cứng, và tốc độ xuất tinh ở nam giới. Kiểm soát cơ PC cũng ảnh hưởng đến phụ nữ trong việc đạt được cực khoái toàn diện.



Thể dục thể hình



Huấn luyện viên thể dục Arnav Sarkar nói: các bài tập trong thể dục thể hình đều có ảnh hưởng đến hoạt động tình dục khỏe mạnh. Luyện tập bình thường như ngồi xổm hay đứng lên ngồi xuống cũng có tác dụng tăng cường cơ bắp vùng chậu và sức dẻo dai phòng the, trong đó có các bài tập như squats, push up, dumbbell... Để thực hiện các bài tập lý tưởng, trước hết hãy bắt đầu với push up và tiếp tục bằng một số bài tập nêu trên và kết thúc bằng việc ôn lại các cử động để nâng cao sức mạnh và sự dẻo dai.



Bài tập cho tim mạch



Thói quen này giúp xây dựng lòng tin và khiến cuộc sống hôn nhân và tình yêu của bạn trở nên ngày càng sống động. Ảnh hưởng của các bài tập cho tim mạch sẽ được cảm nhận từ các mặt bắt đầu từ trọng lượng cơ thể và sự tươi vui, khỏe khoắn của bạn.



Như vậy, hãy thực hiện bài tập cho tim mạch trong khoảng 45 phút để đốt 500 calo và cảm nhận được hình thức cơ thể bắt đầu săn gọn lại và chắc chắn hơn. Và như thế, sức dẻo dai phòng the cũng ngày càng trở nên hoàn hảo.





Theo VTC News/ Lyli